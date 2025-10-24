Sociographies
Il y a quelques années Christophe Hanna, sous le titre Nos Dispositifs poétiques, consacrait un essai aux agencements langagiers inventés pour répondre à certains problèmes propres à la vie pratique : constructions "documentales" capables de ressaisir des événements dont l'information nous dépasse, "formes synoptiques" suggérant une compréhension pour des langages qui nous paraissent étrangers, installations ou interventions critiques destinées à analyser et dénaturaliser nos manières de faire des mondes. Aux mêmes éditions Questions théoriques dont il est le fondateur, il donne aujourd'hui une suite à cette réflexion : Sociographies. Une écologie des écritures, qui propose de repenser le lien entre littérature et politique en regardant les œuvres, tant dans leur production que dans leur réception, comme des actions collectives. Les sociographies impliquent dans leur processus de multiples acteurs (outre l’écrivain et le lecteur privé) ; elles s’appuient sur un public qu’elles mobilisent; elles se donnent comme un moyen d’explorer et de transformer des comportements liés à des contextes ou des usages mal connus ; elles rendent comptent de dysfonctionnements inaperçus, affectant en sourdine nos collectifs et nos institutions. Une invitation pour penser les objets sociodiscursifs en termes d'écologie sociale. Fabula vous invite à lire l'introduction de l'ouvrage…