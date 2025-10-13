Thomas Pavel, Comment écouter la littérature ? (2006)

Que se passe-t-il lorsqu'une intimité s'établit entre la littérature et son public, lorsque le lecteur s'abandonne à l'œuvre ? Cet abandon est possible parce que les mondes de la fiction, pour étranges, fantastiques ou bourrés de mythologie qu'ils soient, demeurent toujours humains. L'œuvre "indique quelque chose au travers d'elle" (Hegel) : des éléments idéaux, dont la vérité nous fascine. Telles les confidences d'un ami, le sens d'une œuvre littéraire est remis à nos soins. Ne pas l'écouter, ne pas le saisir, ce n'est pas simplement faire erreur, c'est le méconnaître.

Ce livre, initialement publié sous le même titre en 2006 en partenariat avec Fayard, est désormais commercialisé par le Collège de France sous un nouvel ISBN.