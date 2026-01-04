Éric Reinhardt, L'imparfait

"Contrairement à celle du Louvre, la statue de l’Hermaphrodite de la Galleria Borghese à Rome est disposée « le long d’un mur, telle une commode, afin qu’il ne soit pas permis d’en faire le tour, ce que réclame pourtant son affolante physionomie ».

On lui dénie son mélange intégral de femme et d’homme, d’être les deux à la fois. Fasciné par cette figure chimérique, Éric Reinhardt va s’attacher à lui rendre sa nature profonde et sa sensualité en entremêlant le récit de sa nuit à la Galleria Borghese et le roman d’une histoire d’amour entre Gloria, chanteuse, réincarnation contemporaine d’Hermaphrodite, et Bruno, dentiste désenchanté exerçant au Puy-en-Velay. Comblant ensemble leur mélancolie et leur mal-être, Gloria et Bruno expérimentent la complexité de la notion de genre et la possibilité d’un amour hors normes. Les récits se répondent en échos jubilatoires et percutants qui donnent chair à l’Hermaphrodite, la rendant éminemment contemporaine et émouvante. Vivante."

