POÉSIE ET PERFORMANCE IV

Désautoritarismes et Indisciplinarités

22–24 avril 2026 | FLUP et Casa Comum – Université de Porto

Appel à communications

À partir de la base commune des trois éditions précédentes – la recherche des relations entre poésie et performance dans leurs dimensions critiques, esthétiques et politiques –, Poésie et Performance IV déplace désormais le focus vers la poésie en tant que champ de désautoritarisme esthétique, d'indiscipline formelle et de provocation politique. Si les précédentes éditions ont cherché à affirmer la vitalité expérimentale et critique de cette intersection, ce nouvel appel propose d’approfondir cette vocation, en réunissant des artistes, chercheurs et poètes travaillant à partir de poétiques de l’irrévérence et de la rupture symbolique avec les pactes de légitimité qui régissent le langage, le corps et l’autorité.

Cet événement vise donc à explorer les formes indisciplinées d’écriture et de performance qui remettent en question les modes d’autorité du discours poétique. Nous nous intéressons particulièrement à la poésie comme geste performatif, comme critique incarnée, comme expérimentation intermédiale et comme langage de confrontation avec les dispositifs normatifs de la culture et de la politique.

Les propositions portant, entre autres, sur les thèmes suivants sont les bienvenues :

● Notions philosophiques et politiques du performatif (Butler, Agamben) et de la politique de l’art (Rancière) comme outils critiques dans le champ poétique ;

● Relations entre marginalité, périphérie et expérimentation littéraire dans les scènes poétiques contemporaines (Portugal, Brésil et autres contextes) ;

● Parodie, pastiche et sabotage des discours de haine et des langages hégémoniques ;

● Désapprentissage et refus de la maîtrise comme geste littéraire (Pimenta, O’Neill, Cesariny, Adília, parmi d'autres) ;

● Poétiques qui remettent en cause ou reconfigurent la triade fasciste “Dieu, Patrie, Famille” en lien avec les préjugés linguistiques, la racialisation, la violence policière, les féminicides, l’immigration et d’autres régimes d’oppression ;

● Le “désautoritarisme” comme dispositif esthétique : effacement de l’autorité, dérision de la poésie, expansion du poétique au-delà du langage verbal ;

● Archives, matérialités et circulation de la poésie performative “désautoritaire” à travers différents supports et contextes ;

● Frontières et intersections entre poésie, performance, arts visuels, son, cinéma, artivisme et hacktivisme, entre autres ;

● Formes poétiques qui assument le cliché, le bruit ou l’excès comme critique au langage de l’autorité.

En suivant la tradition des précédentes éditions, Poésie et Performance IV inclura une série d’activités consacrées à l’œuvre d’une figure dont la pratique poétique a marqué, de manière singulière, l’intersection entre poésie, performance et expérimentation esthétique au Portugal. Cette année, l’auteur à l’honneur sera Alberto Pimenta.

Poète, essayiste et performer, Alberto Pimenta a construit une œuvre qui traverse les genres, les styles et les moyens d'expression – de la poésie à l’essai, de la performance à la vidéo – en défiant systématiquement les limites du langage et de l’autorité. Cet hommage célébrera la vitalité critique et créative de l’un des “grands poètes vivants” contemporains, offrant une occasion d’affronter son œuvre avec d’autres expériences poétiques autour des concepts de désautoritarisme et d’indisciplinarités.

Soumissions

Nous acceptons les propositions pour des communications individuelles (20 minutes), performances*, essais visuels ou sonores, projets collaboratifs et expériences poético-performatives. Les propositions doivent inclure :

● Titre ;

● Résumé (300 mots maximum) ;

● Note biographique (100 mots maximum).

*Pour les propositions de performances, en plus du titre, résumé et note biographique, une description claire des besoins techniques nécessaires (équipement, espace, temps d'installation et autres conditions pertinentes) doit être incluse afin de permettre une évaluation logistique et financière en temps utile.

Date limite de soumission : 15 décembre 2025

Envoyer à : poeperfo@gmail.com

Langues de travail : portugais, espagnol, anglais, français, italien.

Organisation :

Poésie et Performance IV est une initiative de l’Institut de Littérature Comparée Margarida Losa, en partenariat avec le CODA – Centre for Digital Culture and Innovation de la Faculté des Lettres de l’Université de Porto (FLUP) et la Casa Comum — Rectorat de l’Université de Porto.

Comité d’organisation

Institut de Littérature Comparée Margarida Losa

Lúcia Evangelista, Inês Cardoso, Sandra Guerreiro Dias et Diogo Marques

Frais d’inscription

● 110 € (tarif réduit – jusqu’au 31 janvier) | 160 € (tarif normal – jusqu’au 15 février)

● Pour les étudiants : 80 € (tarif réduit – jusqu’au 31 janvier) | 100 € (tarif normal – jusqu’au 15 février)

Le paiement de l’inscription doit être effectué via ce lien : https://www.letras.up.pt/si/subscriptions?event=124