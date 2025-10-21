Bourse postdoctorale dans le domaine des études littéraires et linguistiques numériques, dans le cadre du projet ERC Consolidator Proxisenses. Entangled Histories of the Proximal Senses (1350-1650). A Mediterranean History of (Subjective) Knowledge (Liège)

Bourse postdoctorale dans le domaine des études littéraires et linguistiques numériques, dans le cadre du projet ERC Consolidator Proxisenses

Entangled Histories of the Proximal Senses (1350-1650). A Mediterranean History of (Subjective) Knowledge

(PI: Viktoria von Hoffmann, Université de Liège)

Un contrat postdoctoral d'un an (renouvelable, jusqu'à trois ans) dans le domaine des études littéraires et linguistiques numériques est à pourvoir à l'Université de Liège, dans le cadre du projet ERC PROXISENSES.

Tâches et activités spécifiques

Réaliser le Work Package 2 (« Expertise sensorielle linguistique ») du projet ERC PROXISENSES, qui vise à affiner notre compréhension de la transformation des mots associés aux sens proximaux du goût et du toucher, en utilisant des méthodes computationnelles de l'histoire conceptuelle (WEM). L'objectif de cette étude est de déterminer dans quelle mesure les mots liés aux sens proximaux (ainsi qu'au sel, au raisin et au poisson, cas d'étude retenus pour le projet) coexistent avec des mots associés à l'expérience et à l'expertise. Les sources primaires (en latin, italien et espagnol) comprennent des dictionnaires, des traités commerciaux, des manuels agricoles, des livres d'histoire naturelle et des correspondances.

Entreprendre un projet personnel permettant d'examiner des questions de recherche connexes présentant un intérêt pour le projet

Participer à des réunions scientifiques internes et à des conférences, colloques et séminaires externes, en Belgique et à l'étranger

Produire des publications scientifiques de niveau international, de manière indépendante et en collaboration avec la PI. Au moins un article évalué par les pairs sur le projet sera publié dans une revue académique de premier plan.

Co-organiser des journées d'étude/colloques et co-éditer le numéro spécial d'une revue ou d'un recueil d'essais avec la PI.

Profil

Compétences requises :

Doctorat en études littéraires ou linguistiques, en histoire médiévale ou moderne, ou dans tout autre domaine pertinent (obtenu ou en cours d'obtention)

Une expérience avérée dans l'utilisation des méthodologies numériques (en particulier les méthodes computationnelles) est une condition requise pour ce poste

Capacité à travailler de manière approfondie avec des sources primaires médiévales et/ou modernes

Excellentes compétences en matière de recherche, de rédaction et de communication

Compétences souhaitées :

Bonne connaissance des domaines suivants : histoire des sciences, de la médecine et des techniques ; histoire des sens ; histoire du genre; et/ou histoire de l'alimentation

Expérience dans l'organisation d'activités scientifiques

Compétences humaines :

Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d'une équipe

Rigueur, fiabilité, compétences organisationnelles, proactivité

Enthousiaste, doté·e d'excellentes compétences interpersonnelles.

Langues

Maîtrise de l'anglais.

Compétences (lecture) en latin, italien et espagnol.

Connaissance du français souhaitable

Conditions d'emploi

Type de contrat : contrat à durée déterminée (un an renouvelable, jusqu'à trois ans)

Horaires de travail : temps plein (38 heures/semaine)

Date de début prévue : 1er janvier 2026 (négociable)

Possibilité de demander un ordinateur portable et un financement supplémentaire pour couvrir d'autres frais de recherche.

Les avantages sociaux tels que le remboursement des frais de transport public et l'accès à diverses possibilités de formation sont également inclus.

Comment postuler ?

Veuillez envoyer les documents suivants au format pdf à rise@uliege.be avant le 14 novembre 2025. Veuillez mentionner la référence « PROXISENSES-03 » dans votre candidature et dans toute correspondance relative à ce poste vacant :

Un curriculum vitae (CV) détaillé

Une lettre de motivation en anglais décrivant les intérêts de recherche du candidat ou de la candidate et leur adéquation avec l'objectif du projet, ainsi que leur expérience pertinente en matière de recherche, accompagnée de détails sur leur expérience antérieure en matière d'archives et les langues (anciennes et modernes) maîtrisées

Une description (une page) en anglais décrivant le projet de recherche associé que le candidat ou la candidate mènerait personnellement afin d'examiner les questions connexes présentant un intérêt pour le projet

Deux exemples de production écrite (articles ou chapitres publiés ou non publiés)

Les candidat·e·s présélectionné·e·s seront invité·e·s à fournir les noms et coordonnées de deux universitaires susceptibles de fournir des lettres de recommandation dans un délai très court. Il est recommandé aux candidat·e·s d'avertir leurs référents à l'avance.

Procédure de sélection

Processus d'évaluation : une première sélection des candidat·e·s sera effectuée sur la base du CV et du dossier de candidature. Les personnes présélectionnées seront invitées à participer à un entretien, qui pourra être organisé en personne ou à distance. L'entretien pour ce poste devrait avoir lieu le mardi 2 ou le mercredi 3 décembre 2025 à l'Université de Liège.

Ce poste convient parfaitement aux chercheurs et chercheuses de niveau R2 ou R3. Toutefois, un·e candidat·e de niveau R1 pourra être privilégié·e si son profil correspond parfaitement aux objectifs de recherche et s'il ou elle fait preuve d'un enthousiasme convaincant pour mener à bien cette mission.