Poste d'enseignant chercheur en linguistique (Chypre)

APPEL À CANDIDATURES POUR UN POSTE D’ENSEIGNANT·E-CHERCHEUR·E

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

Spécialité : Linguistique

Département d’Études françaises et européennes

L’Université de Chypre annonce l’ouverture d’un (1) poste au rang de Lecteur (Lecturer ≈ Maître de Conférences) ou de Professeur Assistant (Assistant Professor) au sein du Département d’Études françaises et européennes, dans le domaine suivant : « Linguistique »

Pour tous les rangs universitaires, l’obtention d’un doctorat délivré par une université reconnue est requise.

Les qualifications minimales exigées pour chaque rang académique sont disponibles en anglais à l’adresse suivante : https://rb.gy/e9oi7. Les qualifications requises, en fonction du rang, se rapportent à l'expérience académique antérieure, aux preuves de l’activité de recherche et de contribution scientifique, à l’expérience dans l’élaboration de programmes universitaires sous- et post-gradués de haut niveau.

Les candidat.e.s ne sont pas tenu.e.s d’être citoyen.ne.s de la République de Chypre.

Les langues officielles d’enseignement à l’Université de Chypre sont le grec et le turc. Pour le présent poste, une excellente maîtrise du français est requise.

Une bonne connaissance de l’anglais sera considérée comme un atout supplémentaire.

Si le ou la candidat·e retenu·e ne maîtrise pas le grec, il/elle devra acquérir un niveau suffisant de grec dans les trois ans suivant sa nomination, en concertation avec le Département. Chaque Département définit ses propres critères concernant le niveau de compétence linguistique requis.

RÉMUNÉRATION

Conformément à la législation en vigueur, la rémunération annuelle brute (y compris le 13e mois) pour un poste à temps plein est la suivante :

Rang universitaire

Échelle salariale

Salaire annuel brut

Professeur·e assistant·e

A13–A14

€65 916,94 – €88 897,16

Lecteur·rice (Maître·sse de conférences)

A12–A13

€50 101,73 – €81 526,71

Les contributions aux divers fonds publics seront déduites des montants ci-dessus.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidat·e·s sont invité·e·s à soumettre leur candidature en ligne en téléversant les documents suivants, en français et au format PDF, à l’adresse : https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Lettre de déclaration d’intêret.

Curriculum vitæ complet.

Copie de la carte d’identité ou du passeport.

Copie du diplôme de licence délivré par une université reconnue.

Copie du diplôme de doctorat délivré par une université reconnue.

Bilan des activités de recherche et brève description des projets scientifiques futurs (jusqu'à 3 pages).

Liste complète des publications.

Publications représentatives (jusqu’à 3, à soumettre séparément).

La soumission de publications représentatives est facultative pour le rang de Lecteur·rice.

Noms et adresses électroniques de trois universitaires auprès desquels des lettres de recommandation confidentielles (en anglais) seront automatiquement demandées lors de la soumission de la candidature.

Les lettres peuvent être soumises jusqu’à 7 jours après la date limite. Il incombe au/à la candidat·e de s’assurer qu’elles soient bien reçues.

Chaque document (1 à 8) doit être téléversé dans un fichier PDF distinct.

Aucune modification ne sera possible après la soumission de la candidature.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Lundi 12 janvier 2026

—

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’Université de Chypre se réserve le droit d’exiger, avant toute nomination, que les diplômes du ou de la candidat·e retenu·e soient évalués par l’autorité compétente de la République de Chypre : le Conseil chypriote de reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur (KY.S.A.T.S.).

Le ou la candidat·e retenu·e devra fournir des copies certifiées conformes de ses diplômes :

par le Ministère de l’Éducation (pour les diplômes obtenus à Chypre), ou

par l’université d’origine (pour les diplômes obtenus à l’étranger).

Les candidatures, documents justificatifs et lettres de recommandation soumis dans le cadre d’appels précédents ne seront pas pris en compte et doivent être soumis à nouveau.

Les candidatures ne comprenant pas tous les documents/informations requis, comme spécifié dans la candidature en ligne, ne seront pas prises en compte.

Les candidat·e·s doivent vérifier que leur candidature a bien été soumise.

Un accusé de réception automatique leur sera envoyé après soumission.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Département d’Études françaises et européennes : +357 22 89. 43. 89 ou le Service des ressources humaines : +357 22. 89. 41. 46 – applications@ucy.ac.cy.

Fait à Nicosie, le 20 octobre 2025