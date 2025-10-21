Suite française, n° 9 : "La part maudite / La parte maledetta"
Suite française – Appel à contributions
Numéro 9 (2026) : La part maudite
En 1949, Georges Bataille publie La Part maudite, œuvre à la croisée du traité économique et de la théologie de la souveraineté, dans laquelle il élabore une théorie générale de l’excès: dépense, sacrifice, la violence. Partant de cette formule ambiguë – la part maudite – ce numéro de Suite française propose d’interroger le lien entre écriture, pensée et responsabilité dans la culture française et francophone modernes et contemporaines, à travers ses figures les plus dérangeantes, les plus exposées, les plus radicales.
Qu’ont en commun, entre autres, Donatien Alphonse François de Sade, Emil Cioran, Charles Baudelaire, Curzio Malaparte, Antonin Artaud, Michel Houellebecq, Rachilde, Georges Bataille, Louis-Ferdinand Céline, Virginie Despentes, Pierre Drieu La Rochelle, Jean Genet, Jean Bodin, Joseph de Maistre et Sarah Kofman ?
Tous, à leur manière, ont incarné une forme de pensée qui remet en question l’ordre établi et les limites à ne pas franchir : des langages qui blessent, des styles qui offensent, des voix qui interrogent le fondement même de la loi, de la souveraineté et du désir.
Les articles peuvent aborder ce sujet selon des perspectives littéraires, philosophiques, historiques, juridiques ou politiques, y compris selon des approches interdisciplinaires.
Modalités de soumission
Les propositions, d’un maximum de 300 mots, accompagnées d’un titre provisoire et d’une brève notice biographique, devront être envoyées à l’adresse suivante: redazione@suitefrancaise.it, avant le 15 janvier 2026. Les résultats de la sélection seront communiqués au plus tard le 5 février 2026.
Les articles définitifs, d’une longueur comprise entre 30.000 et 50.000 signes (espaces et notes compris), accompagnés d’un résumé et de cinq mots-clés en anglais, devront être rédigés conformément aux normes éditoriales de la revue. Ils devront être envoyés avant le 31 mai 2026 et et feront l’objet d’une évaluation en double aveugle. La parution du numéro est prévue pour l’automne 2026.
Suite française – Call for Papers
Numero 9 (2026) : La parte maledetta
Nel 1949 Georges Bataille pubblica La part maudite, al confine tra saggio economico e teologia della sovranità. Qui elabora una teoria generale dell’eccesso: del dispendio, del sacrificio, della violenza. A partire da quella formula ambigua – la parte maledetta – questo numero vuole interrogare il nesso tra scrittura, pensiero e responsabilità nella cultura francese e francofona moderna e contemporanea, a partire dai suoi autori più disturbanti, più esposti, più radicali.
Che cosa hanno in comune, tra gli altri, Donatien Alphonse François de Sade, Emil Cioran, Charles Baudelaire, Curzio Malaparte, Antonin Artaud, Michel Houellebecq, Rachilde, Georges Bataille, Louis-Ferdinand Céline, Virginie Despentes, Pierre Drieu La Rochelle, Jean Genet, Jean Bodin, Joseph de Maistre e Sarah Kofman? Tutti, in modi diversi, hanno incarnato una forma di pensiero che mette in discussione l’ordine stabilito e i limiti da rispettare: linguaggi che feriscono, stili che offendono, voci che interrogano il fondamento stesso della legge, della sovranità, del desiderio.
I saggi possono affrontare il tema da una prospettiva letteraria, filosofica, storica, giuridica o politica, secondo approcci metodologici differenti, anche interdisciplinari.
Modalità di presentazione
Le proposte, di non oltre 300 parole, corredate da un titolo provvisorio e da una brevissima nota biografica, saranno inviate a redazione@suitefrancaise.it">redazione@suitefrancaise.it entro il 15 gennaio 2026. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 5 febbraio 2026.
I contributi definitivi, di lunghezza compresa tra 30.000 e 50.000 battute (note e spazi compresi), accompagnati da un abstract e cinque parole chiave in inglese, saranno redatti conformemente alle regole editoriali della rivista. Dovranno giungere entro il 31 maggio 2026 e saranno sottoposti a un processo di revisione con doppia lettura cieca. L’uscita del numero è prevista per l’autunno 2026.
Suite française – Call for Papers
Issue 9 (2026) : The Accursed Share
In 1949, Georges Bataille published La Part maudite, a work that lies at the crossroads of economic theory and a theology of sovereignty, formulating a general theory of excess: of expenditure, sacrifice, and violence. Taking this ambiguous expression – the accursed share – as a starting point, this issue of Suite française seeks to explore the nexus between writing, thought, and responsibility in modern and contemporary French and Francophone culture, through some of its most unsettling, exposed, and radical figures.
What do Donatien Alphonse François de Sade, Emil Cioran, Charles Baudelaire, Curzio Malaparte, Antonin Artaud, Michel Houellebecq, Rachilde, Georges Bataille, Louis-Ferdinand Céline, Virginie Despentes, Pierre Drieu La Rochelle, Jean Genet, Jean Bodin, Joseph de Maistre, and Sarah Kofman have in common, among others?
Each of them, in their own way, embodied a form of thought that challenges established order and the limits it seeks to preserve: languages that wound, styles that offend, voices that interrogate the very foundations of law, sovereignty, and desire.
Essays may address the theme from literary, philosophical, historical, legal, or political perspectives, including interdisciplinary approaches.
Submission Guidelines
Proposals of no more than 300 words, including a provisional title and a brief biographical note, should be sent to redazione@suitefrancaise.it by January 15, 2026. Notification of acceptance will be sent by February 5, 2026.
Final papers, between 30.000 and 50.000 characters (including notes and spaces), with an abstract and five keywords in English, should follow the journal’s editorial guidelines. Submissions are due by May 31, 2026 and will undergo a double-blind peer review process. The issue is scheduled for publication in Autumn 2026.