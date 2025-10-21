Argumentation et analyse du discours, n° 5 : "Rhétorique et pensée stratégique" (dir. Olaf Kramer)

Sommaire

Olaf Kramer Introduction: Finding Future in History. The Development of Rhetoric in Tübingen[Texte intégral]

Introduction : Trouver l’avenir dans l’histoire. Le développement de la rhétorique à Tübingen [Texte intégral | traduction | fr]

Joachim Knape Zertum and Dubium in Persuasion or the Othello Reaction [Texte intégral]

Zertum et Dubium dans la persuasion, ou la réaction d’Othello [Texte intégral | traduction | fr]

Manfred Kraus What is Strategic in Strategic Maneuvering? [Texte intégral]

Qu’est-ce qui est stratégique dans la « manœuvre stratégique » de la pragma-dialectique ? [Texte intégral | traduction | fr]

Olaf Kramer RHET AI. Critical Rhetoric in the Age of Artificial Intelligence [Texte intégral]

RHET AI. Rhétorique critique à l’ère de l’intelligence artificielle. [Texte intégral | traduction | fr]

Markus Gottschling Towards Rhetorical AI Literacy. Presenting a Conceptual Framework [Texte intégral]

Vers une littératie rhétorique de l’intelligence artificielle : présentation d’un cadre conceptuel [Texte intégral | traduction | fr]

Fabian Erhardt Assumable plausibilities: Rhetoric as a doxastic technique of probability [Texte intégral]

Plausibilités assumables : La rhétorique en tant que technique doxastique de probabilité [Texte intégral | traduction | fr]

Varia

Nana Ariel The Fallacy Guide: From the Critique of Fallacies to a Collaborative Pedagogical Approach [Texte intégral]

Le guide des sophismes : exploration de la critique des sophismes et approche collaborative pour leur enseignement [Texte intégral | traduction | fr]

Marc Bonhomme Argumentation et standardisation du français classique au 17e siècle : l’exemple des remarqueurs [Texte intégral]

Argumentation and standardization of classical French in the 17th century: the example of the remarqueurs

Ondřej Pešek Structures et unités textuelles – points de jonction entre la rhétorique et la linguistique ? [Texte intégral]

Textual Structures and Units – Points of Connection between Rhetoric and Linguistics?

Comptes rendus

Dominique Maingueneau Lttr13. 2024. Le discours de la linguistique. Gestes et imaginaires du savoir (Lyon : ENS Éditions) [Texte intégral]

Pascale Delormas Caillat, Domitille et Vérine, Bertrand (coord.). 2024. Manuel d’analyse du discours. Perspectives contemporaines (Louvain La Neuve : De Boeck Supérieur) [Texte intégral]