La créativité en milieu universitaire. Nouvelles perspectives dans l’enseignement des lettres et des langues (Tiaret, Algérie)
Le laboratoire didactique, neuro-cognition, discours et activité socio-économique de l'université Ibn Khaldoun de Tiaret organise un colloque national le 10 décembre 2025 à la faculté des lettres et des langues étrangères sur le thème :
La créativité en milieu universitaire: nouvelles perspectives dans l'enseignement des lettres et des langues en contexte algérien.
Ce colloque vise à interroger la place de la créativité dans l'enseignement supérieur algérien, en particulier dans les filières des lettres et des langues et à réfléchir aux moyens de favoriser l'innovation pédagogique et la pensée créative dans ce contexte.
Calendrier :
21 novembre 2025 : Dernier délai de soumission des propositions de communication ;
2 décembre 2025 : Notification d’acceptation aux auteurs ;
10 décembre 2025 : Tenue du colloque.