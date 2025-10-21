Actualité
La créativité en milieu universitaire. Nouvelles perspectives dans l’enseignement des lettres et des langues (Tiaret, Algérie)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : Faculté des lettres et des langues étrangères de Tiaret (Algérie)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Faculté des lettres et des langues étrangères Université Ibn Khaldoun de Tiaret Algérie)

Le laboratoire didactique, neuro-cognition, discours et activité socio-économique de l'université Ibn Khaldoun de Tiaret organise un colloque national le 10 décembre 2025 à la faculté des lettres et des langues étrangères sur le thème :

La créativité en milieu universitaire: nouvelles perspectives dans l'enseignement des lettres et des langues en contexte algérien.

Ce colloque vise à interroger la place de la créativité dans l'enseignement supérieur algérien, en particulier dans les filières des lettres et des langues et à réfléchir aux moyens de favoriser l'innovation pédagogique et la pensée créative dans ce contexte. 

Calendrier :

21 novembre 2025 : Dernier délai de soumission des propositions de communication ;

2 décembre 2025 : Notification d’acceptation aux auteurs ;

10 décembre 2025 : Tenue du colloque.