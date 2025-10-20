Délier les langues (Liège)

Colloque

"Délier les langues"

Université de Liège, 19-21 novembre 2025

Programme

Mercredi 19 novembre

Salle Wilmotte

_13h30_Martin Rueff, U. de Genève, « Délier les langues, détacher les lettres »

_14h30_ Pierre Thévenin, CNRS/Ircam, « Détacher le poème. Texte et staccato »

_16h_Dan Van Raemdonck, ULB, « Sauvons le français… de ceux qui veulent le sauver…du déclin »

_17h_Michaël Crevoisier, U. de Franche-Comté, « Des langues re-liées. "IA", idiomes et idéologies »

Salle Gothot-Mersch

_20h_Projection de « Santiago » (2007) de João Moreira Salles

Jeudi 20 novembre

Salle Wilmotte

_9h30_Maririta Guerbo, U. Paris-1, « Cri, lamentation, plainte. Paroles rituelles et devenir politique de la langue »

_10h30_François Quiviger, U. of London, « Les langues de Bernard Palissy »

12h_Raphaël Szöllösy, U. de Strasbourg, « Paul Robeson : chants contre chants »

_14h30_Corinne Maury, U. de Poitiers, « Forces insolentes de la langue dans le cinéma politique des années 70 »

_15h30_Anna Levy, U. Bordeaux-Montaigne, « “Langues de lutte”: performance littéraire et expressions minoritaires »

_17h_Nelly Quemener, Sorbonne université, « La langue du désordre, les mots de l’humour »

Salle Lumière

_19h30_« Débordements » : carte blanche à Christine Aventin

Vendredi 21 novembre

Salle L5/2/5 ( Pitteurs)

_9h30_Marta Ortiz Canseco, U. Autónoma de Madrid, « Le langage des émotions dans les chroniques de la conquête du Pérou »

_10h30_Laurence Pelletier, U. du Québec à Montréal, « Le plaisir de la langue : sur quelques filiations littéraires et sexuelles »

_12h_Tiphaine Samoyault, EHESS, « “Le bout de la langue fait trois petits pas” : délier pour relier »

Salle Hena Maes-Jelinek

_14h30_Table ronde avec Sandra Lucbert, Frédéric Lordon & Jean-Jacques Lecercle.