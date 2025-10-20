Délier les langues (Liège)
Colloque
"Délier les langues"
Université de Liège, 19-21 novembre 2025
Programme
Mercredi 19 novembre
Salle Wilmotte
_13h30_Martin Rueff, U. de Genève, « Délier les langues, détacher les lettres »
_14h30_ Pierre Thévenin, CNRS/Ircam, « Détacher le poème. Texte et staccato »
_16h_Dan Van Raemdonck, ULB, « Sauvons le français… de ceux qui veulent le sauver…du déclin »
_17h_Michaël Crevoisier, U. de Franche-Comté, « Des langues re-liées. "IA", idiomes et idéologies »
Salle Gothot-Mersch
_20h_Projection de « Santiago » (2007) de João Moreira Salles
Jeudi 20 novembre
Salle Wilmotte
_9h30_Maririta Guerbo, U. Paris-1, « Cri, lamentation, plainte. Paroles rituelles et devenir politique de la langue »
_10h30_François Quiviger, U. of London, « Les langues de Bernard Palissy »
12h_Raphaël Szöllösy, U. de Strasbourg, « Paul Robeson : chants contre chants »
_14h30_Corinne Maury, U. de Poitiers, « Forces insolentes de la langue dans le cinéma politique des années 70 »
_15h30_Anna Levy, U. Bordeaux-Montaigne, « “Langues de lutte”: performance littéraire et expressions minoritaires »
_17h_Nelly Quemener, Sorbonne université, « La langue du désordre, les mots de l’humour »
Salle Lumière
_19h30_« Débordements » : carte blanche à Christine Aventin
Vendredi 21 novembre
Salle L5/2/5 ( Pitteurs)
_9h30_Marta Ortiz Canseco, U. Autónoma de Madrid, « Le langage des émotions dans les chroniques de la conquête du Pérou »
_10h30_Laurence Pelletier, U. du Québec à Montréal, « Le plaisir de la langue : sur quelques filiations littéraires et sexuelles »
_12h_Tiphaine Samoyault, EHESS, « “Le bout de la langue fait trois petits pas” : délier pour relier »
Salle Hena Maes-Jelinek
_14h30_Table ronde avec Sandra Lucbert, Frédéric Lordon & Jean-Jacques Lecercle.