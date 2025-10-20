Objets Littéraires Non Identifiés : de nouvelles perspectives critiques pour l’étude du fait littéraire contemporain ? (Journée Jeunes Chercheurs de la Self XX-XXI, en Sorbonne)

Journée Jeunes Chercheurs de la Self XX-XXI

Objets Littéraires Non Identifiés : de nouvelles perspectives critiques pour l’étude du fait littéraire contemporain ?

Dans la continuité du séminaire doctoral « Comment étudier les OLNIs ? Réflexions méthodologiques et épistémologiques » qui s'est déroulé à Lyon de février à juin 2025, il s'agira au cours de cette journée d'étude de réfléchir aux défis que les objets littéraires jugés « atypiques » représentent pour les études littéraires. Se déroulant dans le cadre de la journée Jeunes Chercheurs de la Société d'étude de la littérature de langue française des XXe et XXIe siècles, cette journée sera consacrée aux « OLNIs » contemporains, dont il conviendra d'interroger l'éventuelle spécificité au regard de l'histoire des formes littéraires et de leur inclusion dans le canon.

Programme :

9h. Accueil du public

9h15. Eva Chaussinand (Université de Poitiers), Célia Fernandez (Université Lyon 3), Zoé Perrier (Sorbonne Nouvelle) : « Objets Littéraires Non Identifiés : un concept opératoire pour les corpus contemporains ? »

9h30. Corentin Lahouste (Université catholique de Louvain), conférence inaugurale : « Arts littéraires contemporains - entre textualités hétérodoxes, configurations plurimédiatiques et expérimentations formelles »

10h. Discussion et pause

Session 1 : Hors circuit / Hors champ

10h30. Adrien Brussow (Université Paris 8) : « Les écritures organiques de la conflictualité : ce que les Gilets Jaunes font à l'idée de littérature » [à distance]

11h. Emma Duquet (Université Bordeaux Montaigne) : « Du journal écrit au journal filmé : l'intermédialité pour penser les objets ex-centriques »

11h30. Discussion et pause déjeuner

Session 2 : Corpus et canon

13h. Kevin Petroni (Sorbonne Nouvelle) : « L'écrivain corse de littérature française »

13h30. Heiata Juliette-Ista (Université Lyon 3) : « Ce que nous apprend l'invisibilisation des productions revuistiques sur la formation du canon »

14h. Marie-Anaïs Guégan () : « Des OLNIs rétifs à la lecture : les écritures nativement numériques, ou comment parler d'objets illisibles »

14h30. Discussion et pause

Session 3 : OLNIs en recherche-création

15h30. Magdalena Kogut (Université McGill) : « Créer pour mieux analyser ? La recherche-création des OLNIs à l'Université »

16h. Laureline Richard (Université Paris 8) : « Tenir compagnie. Relations critiques et pratiques de recherche plutôt en mouvement »

16h30. Discussion et clôture

La journée d'étude se déroulera à la Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, salle F.007).

L'inscription est obligatoire, au maximum 48h avant l'événement, auprès de Zoé Perrier (zoe.perrier@sorbonne-nouvelle.fr). Il sera aussi possible d'y assister en ligne.