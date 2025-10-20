Publier Fanon : itinéraire éditorial d’une pensée révolutionnaire (Univ. of London Institute in Paris)

À l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, la journée d’étude Publier Fanon : itinéraire éditorial d’une pensée révolutionnaire propose d’explorer le rapport de Frantz Fanon (1925-1961) — écrivain, psychiatre et penseur majeur des luttes anticoloniales — à ses éditeurs (au premier titre les éditions du Seuil et François Maspero) et à ses lecteurs. Elle s'intéressera aux multiples réceptions de cette œuvre au destin éditorial et à la diffusion mondiale hors du commun.

Cette rencontre interroge les conditions de publication, de diffusion et de circulation d’une pensée dont l’actualité politique et philosophique ne cesse de se renouveler et d’interroger notre présent.

Organisée par Magali Bessone (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Eugene Brennan (University of London Institute in Paris) en partenariat avec la revue Esprit et l’Imec, où sont conservées les archives de Frantz Fanon.

University of London Institute in Paris

Auditorium, 9-11 rue de Constantine, 75007 Paris

—

Programme

14h30 - 16h – Table ronde : Fanon auteur et lecteur

avec Anne-Lorraine Bujon (Esprit), Antoine Aubert (Univ. Liège), Adama Outtara-Sanz (Univ. Nanterre) et Julien Hage (Univ. Nanterre)

16h15 - 17h45 – Table-ronde : Les réceptions de Fanon

avec Roberto Beneduce (Univ. Turin), Seila Sheikh (London Univ.), Lucie Mercier (Univ. Genève) et Norman Ajari (Edinburgh Univ.)

Mireille Fanon-Mendès-France (Fondation Frantz Fanon), Hommage à François Maspero

18h - 19h15 – Conférence plénière avec Jean Khalfa (Cambridge Univ.) :

Publier les Écrits sur la liberté et l’aliénation