Féministes, queer, mainstream : politiques des succès populaires contemporains (Dijon)

Colloque international

Féministes, queer, mainstream : politiques des succès populaires contemporains

les 20 et 21 novembre 2025 à Dijon.

Ces deux jours de colloque seront l’occasion de traiter, de questionner les rapports entre les luttes féministes/queer et la culture populaire : comment des formes artistiques issues des marges deviennent-elles des succès populaires ? Que se passe-t-il quand la culture de masse revêt des enjeux politiques ? Que reste-t-il du politique lorsqu' une œuvre devient populaire ? Nous écouterons des intervenant·es passionnant·es sur des sujets variés tels que le cinéma d’horreur, des grands succès cinématographiques tels que Barbie, ou encore le mouvement punk féministe des Riot Grrrl.

Vendredi après-midi : table ronde autour du drag, avec les artistes Dtox Onirique et Afrodite Amour. Puis nous nous retrouverons le soir au cinéma l’Eldorado pour une projection du documentaire Queendom (Agniia Galdanova, 2023).

—

8h30-9h Accueil

9h-9h30 Ouverture de la journée

Panel 1 : « ‘‘Corps troublés, corps troublants” : le populaire comme laboratoire

des identités » – Amphithéâtre de la Maison des Sciences sociales et des

Humanités (MSH), Université Bourgogne Europe, 6 Esplanade Érasme, Dijon

Modératrice : Camille Baudry

9h30-9h40 Ouverture du panel

9h40-10h20 Marie-Laure Delaporte (Université Paris Nanterre), « La figure de la

sirène : entre hybridité queer et décentrement féministe »

10h20-11h Léa S. Monney (Sorbonne Nouvelle), « L’horreur n’a jamais quitté les

marges : études des représentations et réappropriations dans le cinéma d’épouvante

mainstream »

11h-11h15 Pause café

11h15-11h55 Sophie Suma (Université de Strasbourg), « Ecoqueer fictions : les séries

télé parviennent-elles à sensibiliser le public au sujet des corporéités queer ? »

11h55-12h35 Raphaëlle Raynaud (Université d’Artois), « Tentacules et cicatrices :

reconfigurations queer de la monstruosité dans le comic Monstress »

12h35-12h40 Clôture du panel

Panel 2 : « Les contradictions face au populaire : entre subversion et

reproduction des logiques dominantes » – Amphithéâtre de la Maison des

Sciences sociales et des Humanités (MSH)

Modératrice : Julie Dagenbach

14h30-14h40 Ouverture du panel

14h40-15h20 Charles-Antoine Courcoux (Université de Lausanne), « Une (dernière)

saison en enfer : Killing Eve et la tragédie de l’homonormativité »

15h20-16h Léonie Segura (Université Lumière Lyon 2), « La réappropriation féministe

de la culture populaire comme stratégie posturale chez Chloé Delaume, entre

sororité, goodies et “rigolade”»

16h-16h15 Pause café

16h15-16h55 Alice Levacher-Joly (Université Marie & Louis Pasteur de Besançon),

« Puella Magi Madoka Magica : Contradictions d’une critique amoureuse du genre

magical girl »

16h55-17h Clôture du panel

Vendredi 21 novembre

9h-9h30 Accueil

Panel 3 : « Féminisme mainstream : le succès comme victoire politique ? » –

Amphithéâtre de la Maison des Sciences sociales et des Humanités (MSH)

Modératrice : Léa Picot

9h40-10h20 Rose K. Bideaux (Université Paris 8), « Barbie peut-elle vraiment tout

faire ? Entre féminisme et marketing : une lecture critique de Barbie (2023) de

Greta Gerwig »

10h20-11h Henri Garric (Université Bourgogne Europe), « “Malamente” de Rosalía :

forme et réception d’une chanson engagée contre le “mal querer” »

11h-11h15 Pause café

11h15-11h55 Jessy Neau (Université de Poitiers), « You’ll never go through it without

your friends ». Le (post-, glam, ou soft) féminisme de Sex and the City (HBO, 1998-

2004), entre narration hybride, amitié nodale et polylogue sonore »

11h55-12h Clôture du panel

Panel 4 : « De l’underground au mainstream (et vice-versa) : circulations et

hybridations » – Le Dancing, 6 avenue des Grésilles, Dijon

Modératrice : Pauline Julia

14h10-14h50 Manon Labry (Chercheuse indépendante) « Une révolution patiente :

histoire et postérité du mouvement punk féministe riot grrrl. »

14h50-15h30 Arthur Ségard (New York University), « “Sans les Spice Girls j’aurais

jamais lu Monique Wittig” : Les Reines du drame d’Alexis Langlois ou la possibilité

d’un dialogue entre queer et mainstream »

15h30-15h45 Pause café

15h45-16h40 Table ronde en présence des artistes Dtox Onirique et Afrodite

Amour : « Du local au global : la scène drag française en mouvement ? »

16h40-17h00 Conclusion du colloque

À partir de 19h Repas et soirée au cinéma L’Eldorado (21 rue Alfred de Musset,

Dijon) avec la projection de Queendom (Agniia Galdanova, 2023).

—

Un lien Teams sera envoyé ultérieurement pour les personnes souhaitant suivre le colloque à distance.

Responsables : Camille Baudry, Julie Dagenbach, Pauline Julia, Léa Picot

Doctorantes en littérature comparée à l’Université Bourgogne Europe

Organisatrices du colloque « Féministes, queer, mainstream : politiques des succès populaires contemporains ».