Poste de professeure ou professeur au rang d’adjoint en littérature comparée (théorie, littérature française moderne et littératures hispanophones d’Amérique latine)

Effervescente, pluridisciplinaire et novatrice, la Faculté des arts et des sciences (FAS) est l’une des plus grandes facultés de l’Université de Montréal. Elle compte 300 programmes de tous cycles, dont certains sont uniques au Québec, répartis dans 28 départements, écoles, centres et un institut. Elle héberge également une trentaine de centres et groupes de recherche interdisciplinaire. Au quotidien, les 650 membres de son corps professoral y façonnent le monde de demain en décloisonnant le savoir et en favorisant le croisement de différentes perspectives.

Le Département de littératures et de langues du monde offre une gamme de programmes interdisciplinaires qui explorent la diversité des contextes culturels et linguistiques ainsi que différentes formes d'expression. Nos programmes de littérature comparée constituent un secteur clé du département. Ils s'articulent autour de l'étude de la littérature à travers les époques, les genres et les langues. Nos professeur·es travaillent régulièrement avec des collègues et des étudiant·es d'autres secteurs et programmes; ils et elles collaborent avec divers centres de recherche et participent à de nombreuses initiatives.

La personne retenue doit être disposée à travailler dans des contextes multidisciplinaires et plurilingues et devra contribuer à mettre l’accent sur la théorie critique de la littérature comparée, avec une spécialisation en littérature française et en littératures hispanophones d’Amérique latine. Une spécialisation supplémentaire en études féministes et de genre et/ou en relations interaméricaines est un atout.

Vos défis au quotidien

Par votre enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs auprès des étudiant·es et par vos activités de recherche, vous contribuerez à la promotion de l’excellence de la faculté. Vous assurerez également le rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, vous :

Enseignerez aux trois cycles et participerez à l’encadrement et à la formation des personnes étudiantes en théorie critique de la littérature comparée, en littérature française moderne et littératures hispanophones d’Amérique latine, tout en démontrant un engagement actif envers les principes de l’EDID (équité, diversité, inclusion et décolonisation);

Encadrerez les personnes étudiantes aux cycles supérieurs;

Développerez un programme de recherche autonome, novateur et de haute qualité dans le domaine de la littérature comparée;

Participerez aux réseaux de recherche d’équipes et de centres et contribuerez par vos initiatives à leur développement;

Obtiendrez des fonds de financement auprès des principaux organismes subventionnaires;

Participerez aux activités de rayonnement de la discipline (publications, conférences, activités scientifiques et autres);

Contribuerez au fonctionnement de l’institution par votre participation à divers comités et des groupes de travail.

Vos qualifications

Détenir un doctorat en littérature comparée, avec au moins une spécialisation en littérature française moderne et littératures hispanophones d’Amérique latine; une spécialisation; supplémentaire en études féministes et de genre et/ou en relations interaméricaines sera un atout;

Posséder un excellent dossier de recherche et de publications dans des revues reconnues dans le domaine;

Démontrer des aptitudes avérées à offrir un enseignement universitaire et un encadrement de grande qualité;

Démontrer un potentiel à développer des collaborations internes, nationales et internationales;

Avoir la capacité de travailler en équipe dans un contexte interdisciplinaire et en complémentarité avec le corps professoral;

Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal.

Davantage d’informations sur le poste

Un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux;

Entrée en fonction prévue le 1er juin 2026;

Situé au campus de Montréal.

Comment postuler

Votre dossier de candidature doit être soumis à la direction par le biais de notre système de recrutement en ligne (bouton « postuler emploi ») avant le 10 novembre 2025 et être constitué des documents suivants :

Une lettre de motivation;

Un curriculum vitae;

Un exemplaire ou les hyperliens de trois publications ou travaux de recherche récents;

Un exposé sur l’expérience et l’approche en enseignement et encadrement;

Un exposé sur la programmation de recherche;

Trois lettres de recommandation transmises par leur auteur ou leur autrice à la direction;

Deux propositions de plan de cours (l’un pour un cours au 1e cycle et l’autre pour un cours aux cycles supérieurs) en lien avec les cours du département;

Évaluations de l’enseignement (si déjà disponibles).

Personne à contacter

Manuel Meune, Directeur

Département de littératures et de langues du monde

Courriel : manuel.meune@umontreal.ca

Lien pour postuler : Professeur·e adjoint·e en littératures comparées