Terminologie, lexicographie et alphabétisation dans les langues africaines : nouveaux enjeux à l’ère des intelligences artificielles (Abidjan, Côte d’Ivoire)
Journées Scientifiques du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADyLAD)
Terminologie, lexicographie et alphabétisation dans les langues africaines : nouveaux enjeux à l’ère des intelligences artificielles (IA) émergentes
Les 25–26 juin 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire
Format : présentiel et distanciel
L’essor des intelligences artificielles génératives transforme profondément les pratiques de recherche et la diffusion des savoirs linguistiques en Afrique. Face au risque d’effacement numérique des langues africaines, il devient urgent de concevoir des stratégies terminologiques, lexicographiques et pédagogiques adaptées aux réalités locales.
Ces journées scientifiques visent à créer un cadre d’échanges interdisciplinaires autour des enjeux contemporains liés à la vitalité, la numérisation et la valorisation des langues africaines dans un environnement technologique en mutation.
Axes thématiques
Terminologie, lexicographie et alphabétisation à l’ère de l’IA
Dynamiques cognitives et cliniques du langage en contexte africain
Discours, idéologies et politiques linguistiques et l’IA
Arts, littérature et communication numériques
Description linguistique des langues africaines
Soumission des résumés
Les propositions doivent comporter :
- L’axe choisi
- Nom, prénom, institution, pays, e-mail
- Résumé (300 mots maximum) + 5 mots-clés
Abstract et keywords en anglais
Adresse d’envoi : jsladylad2026@gmail.com
Date limite : 30 mars 2026
Frais de participation
Enseignants-chercheurs et professionnels : 50 000 FCFA
Doctorants et étudiants : 20 000 FCFA
Contacts : jsladylad2026@gmail.com