Terminologie, lexicographie et alphabétisation dans les langues africaines : nouveaux enjeux à l’ère des intelligences artificielles (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Journées Scientifiques du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADyLAD)

Terminologie, lexicographie et alphabétisation dans les langues africaines : nouveaux enjeux à l’ère des intelligences artificielles (IA) émergentes

Les 25–26 juin 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire



Format : présentiel et distanciel

L’essor des intelligences artificielles génératives transforme profondément les pratiques de recherche et la diffusion des savoirs linguistiques en Afrique. Face au risque d’effacement numérique des langues africaines, il devient urgent de concevoir des stratégies terminologiques, lexicographiques et pédagogiques adaptées aux réalités locales.

Ces journées scientifiques visent à créer un cadre d’échanges interdisciplinaires autour des enjeux contemporains liés à la vitalité, la numérisation et la valorisation des langues africaines dans un environnement technologique en mutation.

Axes thématiques

Terminologie, lexicographie et alphabétisation à l’ère de l’IA

Dynamiques cognitives et cliniques du langage en contexte africain

Discours, idéologies et politiques linguistiques et l’IA

Arts, littérature et communication numériques

Description linguistique des langues africaines

Soumission des résumés

Les propositions doivent comporter :

- L’axe choisi

- Nom, prénom, institution, pays, e-mail

- Résumé (300 mots maximum) + 5 mots-clés

Abstract et keywords en anglais

Adresse d’envoi : jsladylad2026@gmail.com

Date limite : 30 mars 2026

Frais de participation

Enseignants-chercheurs et professionnels : 50 000 FCFA

Doctorants et étudiants : 20 000 FCFA

Contacts : jsladylad2026@gmail.com