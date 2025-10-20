Imaginaires et imageries des lieux de fictions littéraires : appropriations et adaptations intermédiales et spectaculaires, XIXe-XXIe s. (Arras & Montpellier)

Imaginaires et imageries des lieux de fictions littéraires :

appropriations et adaptations intermédiales et spectaculaires (XIXe-XXIe siècles)

Journée du 13 novembre 2025 à l’Université d’Artois,

organisée par Marion Brun (UPVM3), Marie-Astrid Charlier (UPVM3/IUF) et Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois, IUF)

Programme

9h Accueil des participants

9h15 Mot de bienvenue et introduction

9h40-10h10 Représenter le lieu : du fictif au réel (présidence Martine Lavaud)

Clarence Boulay (EHESS et École Nationale d’architecture de Nantes), “Usages contemporains de l’île déserte”

10h10-10h20 Discussion

10h20-10h30 Pause

10h30-11h30 Panel : Des lieux aux mondes (présidence : Marie-Astrid Charlier)

Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris-Nord, IUF), “Du Bonheur des Dames au Paradis : les spectacles du grand magasin”

Marion Brun (Université Paul-Valéry Montpellier 3), “Le Bar de la Marine de Pagnol en fiction et sur le Vieux-Port: icône et univers partagés”

Discussion 11h30-11h50

Pause-déjeuner

Reprise

13h30 - 14h45 Panel : Circulations médiatiques et intermédiales et enjeux touristiques (présidence Agathe Giraud)

Patrice Ballester (Université de Toulouse), “Les imaginaires de Hideaki Hanno : de Jules Verne aux expositions universelles, du steampunk aux mythes de la genèse, des représentations intermédiales mondialisées” /Zoom/

Karol’Ann Boivin (Université de Sherbrooke), “La DA, écran de fumée? Enquête historique sur l’esthétisation des campus fictifs, de la source des illusions (c. 1910) au Maître des illusions (1992), puis à #BookTok »

Clio Vigneron (Université de Toulouse), “L’image des lieux réels ou inventés hors des livres : de l’esprit de l’auteur au marketing territorial”

Discussion 14h45-15h05

Pause 15h05-15h20

15h20-16h20 Table-ronde

Jean-Charles Tillet, conseiller d’Aurélie Filippetti, Directrice des affaires culturelles, Mairie de Paris et Ismaël Jude, auteur des textes de À Paris, sur les pas des personnages de roman, Autrement, 2024. En présence de l’éditrice Sandrine Treiner.

Conclusion

—

La journée organisée à Montpellier est reportée au 4 juin 2026.