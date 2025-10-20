Littératures africaines, transferts et appropriations culturelles. Congrès de l'APELA (Strasbourg)

L'Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Littératures, éthique et arts) accueille le Congrès international de l'Association pour l'étude des littératures africaines (APELA) les 4, 5 et 6 novembre 2025. Intitulé "Littératures africaines, transferts et appropriations culturelles", ce congrès est organisé par Ninon Chavoz, Anthony Mangeon et Véronique Porra, et se déroulera dans les salles de la MISHA à Strasbourg, ainsi qu'en ligne.

Toutes les informations pratiques, le programme et les liens de la visioconférence sont à retrouver sur le site internet de Lethica : https://lethica.unistra.fr

Cette manifestation est soutenue par l'ITI Lethica, Configurations littéraires (UR 1337) et le fonds IdEx 2025 de l'Université de Strasbourg, et organisée en collaboration avec l'Université Johannes Gutenberg de Mayence.

Programme :

Mardi 4 novembre 2025

10h-10h30 : Accueil des participants

10h30-11h | Salle de conférence : Mots de bienvenue et présentation du colloque

11h-12h | Salle de conférence : Conférence plénière de Christine Le Quellec Cottier (Université de Lausanne) : « Le primitivisme littéraire, aussi un acte décolonial ? »

12h-12h20 : Discussion

14h-15h30 : Sessions parallèles (1)

Salle de conférence : section 1a - Art / Primitivisme. Présidence : Christine Le Quellec Cottier

Jehanne Denogent (Université du Cap / Université de Lausanne) : « Le primitivisme littéraire : une appropriation culturelle par anticipation »

Victoria Klein (Université de Strasbourg) : « Pratiques d’appropriation, de créolisation et de réappropriation dans les arts visuels en Afrique subsaharienne »

Salle de la table ronde : section 1b - Transferts et enjeux idéologiques. Présidence : Pierre Halen

Chloé Chaudet (Université Clermont Auvergne) : « Appropriations africaines de l’imaginaire du grand complot : points aveugles, réponses et enjeux »

Dorothée Boulanger (Université d'Oxford) : « L’angolanité au prisme de l’authenticité : perspectives lusophones sur l’appropriation culturelle »

Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre) : « Les mises en récit de l’espace national. Réécritures et appropriations interculturelles du Tour de France par deux enfants (1877) dans les littératures coloniales et postcoloniales africaines »

Salle Océanie : section 1c - Etudes de cas / auteurs. Présidence : Ninon Chavoz

Stiliana Petkova (Université de Sofia) : « (Dés)appropriations culturelles dans Un Chant écarlate de Mariama Bâ »

Léa Dumetier (Université de Strasbourg) : « La prosopée, une figure de la transculturalité ? Étude de deux romans d’Alain Mabanckou »

Charlaine De la Taille (Université de Strasbourg) : « De l’horizon d’attente détournée à la revendication d’un copyright musical : comment Emmanuel Dongala a réaffirmé la figure historique du violoniste George Bridgetower »

15h45-17h15 : Sessions parallèles (2)

Salle de conférence : section 2a - Transferts culturels. Présidence : Anthony Mangeon

Florian Alix (Sorbonne Université) : « Désappropriation chez Bessora : le transfert culturel comme processus incessant »

Amélie Aristelle Ekassi (ENS Yaoundé) : « Marcien Towa, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Loup Amselle sur la question de l’appropriation culturelle »

Marion Ott (Université de Lorraine) : « L’authenticité culturelle en question : détournements et (ré)appropriations chez Kara Walker et Yinka Shonibare

Salle de la table ronde : section 2b - Artefacts / restitutions. Présidence : Chloé Chaudet

Maryse Azué Minko (ENS Libreville) : « Le transfert des œuvres en question : enjeux, défis et perspectives : le cas du Nguil »

Véronique Porra (Université de Mayence) : « Spoliations, restitutions, réappropriations dans le documentaire, de Chris Marker à Mati Diop »

Salle Océanie : section 2c - Africanités / retour de l'authenticité. Présidence : Catherine Mazauric

Pénélope Dechaufour (Université de Montpellier Paul-Valéry) : « Nouvelles dramaturgies d’Afrique subsaharienne francophone : théâtres du réel et retour de l’africanité » (visio)

Céline Gahungu (Sorbonne Nouvelle) : « L’écrivain, l’ethnologue et l’enfant noir : fictions africaines de Sami Tchak »

Jaouad Serghini (Université Mohammed 1er, Oujda) : « Les romanciers subsahariens de la nouvelle génération, nouveaux ambassadeurs de l’authenticité africaine ? »



Mercredi 5 novembre 2025

9h-10h | Salle de conférence : Conférence plénière de Charles Scheel (Université des Antilles) : « Entre Cycle de la brousse africaine et Matière de France : les convictions et désarrois de l’auteur de fiction René Maran »

10h-10h15 : Discussion

10h15-11h15 : Table ronde avec les écrivains Gavin Chait et Elgas

11h30-12h15 : Sessions parallèles (3)

Salle de conférence : section 3a - Retours sur l'identité. Présidence : Dorothée Boulanger

Alice Chaudemanche (INALCO / LLACAN) : « Moom sa làkk (posséder ta langue) : littérature écrite en langue wolof et réappropriation linguistique »

Neema Laizer (Université de Dar es Salam) : « Appropriations of Maasainess : The ‘Maasai Shuka’ as a Multicultural Embodiment » (visio)

Salle de la table ronde : section 3b - Appropriation / Musique. Présidence : Mélanie Joseph-Vilain

Marion Coste (Sorbonne Nouvelle) : « ‘Rap de iencli’ : authenticité et appropriation culturelle dans le rap »

Mpale Silkiluwasha (Université de Dar es Salam) : « Re-appropriation of Children’s Songs into Hip-pop Music » (visio)

14h-15h30 : Sessions parallèles (4)

Salle de conférence : section 4a - Afrofuturisme et appropriation / Gavin Chait. Présidence : Markus Arnold

Indiana Lods (Université Bourgogne-Europe) : « Fonction et limite des appellations en études littéraires : le cas de l’application de l’Afrofuturisme à la littérature sud-africaine »

Anthony Mangeon (Université de Strasbourg) : « L’appropriation culturelle dans les fictions de l’Afrique au futur (Gavin Chait, Nnedi Okorafor, Mike Resnick)

Vittoria Dell’Aira (Université de Strasbourg) : « Quand l’exode devient mythe : authenticité et récits de fuite dans l’œuvre de Gavin Chait »

Salle de la table ronde : section 4b - Perspectives croisées. Présidence : Véronique Porra

Alex Demeulenaere (Université de Lorraine) : « Les dynamiques de réappropriation chez Natasha Kanapé Fontaine et Maya Cousineau-Mollen. Spécificités et continuités »

Paul Dirkx (Université de Lille) : « La réappropriation littéraire. Apports et limites d’un concept »

Mélanie Joseph-Vilain (Université Bourgogne-Europe) : « De quoi la ‘Vénus hottentote est-elle le nom ? Réinterprétations contemporaines de Saartjie Baartman »

Salle Océanie : section 4c - Légitimités d'auteurs. Présidence : Charles Scheel

Tina Harpin (Université de Guyane) : « L’arnaque à l’’authenticité’, entre supercherie et usurpation : le cas de Mayotte Capécia »

Trésor Mbikavu Kayembe (Université de Lubumbashi) : « Requiem pour un smartphone d’Emmanuel Lambert : examen d’une légitimité d’auteur »

Rocío Munguia Aguilar (INSPÉ de Guyane) : « Écrire sur l’esclavage en tant que… ‘Blanche’ : postures et soupçons autour de Las esclavas del rincón de Susana Cabrera »

16h-17h | Salle de conférence : Présentation du numéro 38 de Gradhiva (« Paroles spoliées. Itinéraires de la littérature orale »), par Irène Albers et Eléonore Devevey

Jeudi 6 novembre

9h-10h | Salle de conférence : Conférence plénière de Christopher Miller (Yale) : « Schwarz-Bart, Perec, Ouologuem et le "droit de citer". »

10h-10h15 : Discussion

10h15-11h15 | Salle de conférence : Table-ronde avec Christopher Miller, autour de son livre Impostors, Literary Hoaxes & Cultural Authenticity (2018), et Dominic Thomas (UCLA)

11h30-12h20 : Sessions parallèles (5)

Salle de conférence : section 5a - Afrique du Nord / Afrocentrisme. Présidence : Jean-Marc Moura

Ridha Boulaâbi (Université Paris Nanterre) : « L’africanité du Maghreb ou l’impossible appropriation : le cas de la Tunisie »

Mounira Chatti (Université Paris 8) : « Fictions identitaires postcoloniales » (Tunisie, Algérie, Égypte)

Salle de la table ronde : section 5b - Autres traites. Présidence : Rocío Munguia Aguilar

Serah Namulisa Kasembeli (Université de Dar es Salam) : « Narratives of Foods of the Sea: Appropriations of Histories of Food Cultures of the Indian Ocean » (visio)

Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine) : « La traite ne fut pas que transatlantique : la difficile réception des romans qui le dévoilent »

Salle Océanie : section 5c - Transferts hors Europe. Présidence : Xavier Garnier

Pierre Leroux (Université Paris Nanterre) : « ‘Ninja Tanzania !’ : orientalisme et appropriation culturelle dans deux romans d’espionnage tanzaniens des années 1980 »

Ninon Chavoz (Université de Strasbourg) : « S’approprier, est-ce brouter ? Vraies et fausses arnaques littéraires »