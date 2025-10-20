Journal de la société des océanistes, n° 160-161 : "Dans le sillage de Déwé Gorodé: littératures océaniennes à la croisée du politique"

En hommage à l'autrice kanak Déwé Gorodé, ce numéro spécial du Journal de la société des océanistes acceuille un dossier thématique intitulé "Dans le sillage de Déwé Gorodé: littératures océaniennes à la croisée du politique", coordonné par Andréas Pfersmann, Lorenz Gonschor, Titaua Porcher et Virginie Soula. Après une introduction qui offre une vue d'ensemble des littératures océaniennes, on lira neuf articles issus du colloque international "Littérature et politique en Océanie", organisé par le laboratoire EASTCO à l'Université de la Polynésie française, en nombre 2022. Ces articles interrogent en particulier la langue d'écriture, l'évocation fictionnelle des stigmates de la colonisation, la réécriture de l'Histoire du point de vue des dominés, la condition féminine telle qu'elle est représentée dans les romans analysés ou encore le théâtre politique comme accompagnement des référendums sur le destin politique de la Kanaky-Nouvelle Calédonie.

Sommaire

Jessica De Largy Healy et Maïa PonsonnetÉditorial [Texte intégral]

Dossier thématique

Lorenz Gonschor, Andréas Pfersmann, Titaua Porcher et Virginie SoulaIntroduction [Texte intégral]

Eddy BanaréPoétique, narrations et stratégies politiques dans l’œuvre de Déwé Gorodé [Texte intégral] Poetics, Narratives, and Political Strategies in the Literary Works of Déwé Gorodé

Odile GannierTradition, transmission : politique de l’héritage (Holt, Wendt, Duff, Figiel, Gorodé, Grace, Ihimaera, Peu, Spitz, Tavo, Hau’ofa) [Texte intégral] Tradition, transmission: the politics of heritage (Holt, Wendt, Duff, Figiel, Gorodé, Grace, Ihimaera, Peu, Spitz, Tavo, Hau'ofa)

Sylvie Largeaud-OrtegaCraig Santos Perez’s ‘Praise song for Oceania’ (2016): navigating boundaries in times of planetary change [Texte intégral] 'Praise song for Oceania' de Craig Santos Perez (2016): repenser le concept de frontière à l'ère du changement climatique

Maëline Le LayAhi’o i tō mou’a. « Regarde ta montagne ». Lecture écocritique de la littérature polynésienne [Texte intégral] A hi’o i tō mou’a. “Look at your mountain”. Polynesian Literature in an Ecocritical Perspective

Hamid MokaddemLe moment souverain de se Dire le vrai entre « Kanak » et « Caldoche » : Déwé Gorodé et Nicolas Kurtovitch [Texte intégral] The Sovereign Moment of To tell the Truth by Déwé Gorodé and Nicolas Kurtovitch

Damien Mollaret« Échapper à la monolangue » : l’engagement poétique de Flora Aurima Devatine et de Chantal T. Spitz [Texte intégral] “Escaping monolanguage”: Flora Aurima Devatine and Chantal T. Spitz’s poetic commitment

Andréas PfersmannLe personnage du militant dans la fiction océanienne d’expression française [Texte intégral] The character of the activist in French-language Oceanian fiction

Raylene RamsayDire le Vrai. La politique et la vie privée dans l’œuvre de Déwé Gorodé [Texte intégral] Speaking Truth. The Political and the Personal in the work of Déwé Gorodé

Virginie SoulaLe théâtre de la sortie de l’Accord de Nouméa, une littérature du débat politique ? [Texte intégral] The drama surrounding the end of “L’Accord de Nouméa”: litterature and political debate in New-Caledonia

Paroles pour Déwé Gorodé

Paul WamoHommage à Déwé Gorodé : « Sous les cendres des conques » [Texte intégral]

Deborah Walker-MorrisonDéwé Gorodey et le « féminisme autochtone océanien » [Texte intégral] Dewé Gorodey and “Indigenous Oceanian Feminism”

Raïssa WeiriLe corps féminin kanak entre aliénation sexuelle et domination patriarcale dans « La chambre close » de Déwé Gorodé [Texte intégral]

Christine SalomonCidöri të gë co Déwé ! Sois remerciée Déwé ! [Texte intégral] Cidöri të gë co Déwé! Here′s to you Déwé!

Isabelle LeblicUne grande femme kanak nous a quittés. Hommage à Déwé Görödé (1er juin 1949 – 14 août 2022) [Texte intégral]

Varia

Daniel MargueronSillages littéraires polynésiens. Littératures, bibliographies et critique littéraire en Polynésie française [Texte intégral] Polynesian literary trails. Literature, bibliographies, and literary criticism in French Polynesia

François-Xavier FaucounauLes « imprudences » du Père Lebel : une opposition autochtone à la mission catholique à Guadalcanal dans les années 1930 [Texte intégral] Father Lebel’ “Imprudence”: Indigenous opposition to the Catholic mission in Guadalcanal in the 1930s

Pascal MarichalarLes racines du ciel. Faire l’histoire des terres sous les télescopes du Mauna Kea[Texte intégral] The roots of heaven. Investigating the history of the lands below the Mauna Kea telescopes

Chroniques de l'actualité scientifique et culturelle

Recherches émergentes

Mark Collins« Amadouer les poissons ? » Relations interspécifiques marines sur l’île de Lavongai (Papouasie–Nouvelle-Guinée) [Texte intégral] ‘Seducing the Fish?’ Marine Interspecies Relations on Lavongai Island (Papua New Guinea)

Franck EnjuanesGardiens du port de Nouméa. Une histoire de l’économie de comptoir calédonienne de 1853 à nos jours [Texte intégral] Centre de recherches et de documentation sur l’Océanie (Aix-Marseille université)Guardians of the port. A history of the Caledonian trading post economy from 1853 to the present day

Alexandre François et Sandrine BessisLa mémoire orale du peuple de Kuwae, île mythique du Vanuatu [Texte intégral] The oral memory of Kuwae, a mythical island in Vanuatu

Yann Le MoullecUne grammaire du genre en angaataha (Papouasie–Nouvelle-Guinée) [Texte intégral] Langues et Civilisations à Tradition orale (lacito), Institut national des Langues et Civilisations orientales (inalco)A grammar of gender in Angaataha (Papua New Guinea)

Nathanaëlle SolerLa santé mentale comme objet de l’anthropologie politique. Retour sur une enquête à Lifou, Nouvelle-Calédonie [Texte intégral] Mental Health as an Object of Political Anthropology: Revisiting Fieldwork in Lifou, New Caledonia

Olga PeytaviQuand la mine coupe l’eau : mémoires d’un flux brisé, à Thio en Kanaky-Nouvelle-Calédonie [Texte intégral] When the mine cuts off the water: memories of a broken flow, in Thio, Kanaky-New Caledonia

Campus

Marie-France DuhamelAotearoa Nouvelle-Zélande : suppression du financement public des sciences humaines, sociales et de la recherche fondamentaleThe Aotearoa New Zealand government is cutting public funding for research in the social, human and fundamental sciences

Comptes rendus

Élise BarandonWallis Joanne, Henrietta McNeill, Michael Rose et Alan Tidwell, 2025. Power and Influence in the Pacific Islands: Understanding Statecraftiness [Texte intégral]

Clément FernandezDorbe-Larcade Véronique, Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à Tahiti[Texte intégral]

David LipsetBuschmann Rainer F., Hoarding New Guinea: Writing Colonial Ethnographic Collection Histories for Postcolonial Futures [Texte intégral]

Philippe PeltierHaddon Kathleen, An English Girl in New Guinea. Kathleen Haddon’s Journal and Photographs from New Guinea, 1914 [Texte intégral]

Nicolas Py-CoriglianoReynaud Maxime, La Première Guerre mondiale dans le Pacifique. De la colonisation à Pearl Harbor [Texte intégral]

In Memoriam

Emmanuel KasarhérouRoger Boulay (1943-2024) [Texte intégral]

Actes et actualités de la Société

