Christophe David, Florent Perrier (dir.), Walter Benjamin en exil : entre expérience et pauvreté

Contraint à l’exil dès mars 1933, réfugié pour l’essentiel à Paris, Walter Benjamin n’en poursuivit pas moins, sans relâche, jusqu’à son suicide à Port-Bou en septembre 1940, une lutte radicale contre le fascisme. Les contributions réunies ici, fruit de plusieurs colloques, s’attachent à dessiner, à travers ses amitiés, ses lectures, ses espaces de publication ou de controverses comme à travers la remise en jeu constante de ses recherches, l’ellipse vitale construite par le philosophe juif allemand en exil depuis « Expérience et pauvreté » jusqu’aux thèses Sur le concept d’histoire.

Avec des contributions de Jean-Christophe Bailly, Antonia Birnbaum, Vincent Chanson, Catherine Coquio, Alexandre Costanzo, Marianne Dautrey, Christophe David, Sonia Dayan-Herzbrun, Claudia Girola, Erik Granly Jensen, Marc Jimenez, Robert Kahn, Jean Lacoste, Esther Leslie, Henri Lonitz, Jordana Maisian, Stefano Marchesoni, Jean-Maurice Monnoyer, Nicolas Oblin, Dolf Oehler, Gaëlle Périot-Bled, Florent Perrier, Muriel Pic, Nathalie Raoux, Lionel Richard, Michèle Riot-Sarcey, Anne Roche, Marc Sagnol, Olivier Taïeb, Patrick Vassort, Bernd Witte, Erdmut Wizisla.

Suivi d’« Expérience et pauvreté » de Walter Benjamin, dans la traduction de Philippe Beck et Bernd Stiegler.

