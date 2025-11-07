Donatella Bisconti, Daniela Fabiani, Luca Pierdominici, Cristina Schiavone (éds), Intersections. Avatars et péripéties d'espaces en interaction

Le troisième numéro de la collection « Regards croisés » explore le concept d’intersection, notion ambivalente impliquant à la fois rencontre, conflit et transformation examinés sous divers angles. Cette notion à deux endroits s’avère d’autant plus fructueuse dans le parallèle établi entre la France et l’Italie, entre influences réciproques, rivalités et hommages. Ces échanges façonnent une coévolution culturelle, marquée par l’absorption, l’adaptation et la métamorphose des éléments étrangers. Parfois, l’intersection est aussi synonyme de malentendu ou de hiérarchie symbolique. Le titre du numéro reflète cette tension constante, entre proximité et distance, entrecroisement et séparation. L’ouvrage est structuré en six sections, offrant des perspectives variées. Il poursuit la mission de la collection : étudier les zones d’interaction entre deux mondes culturels désormais transnationaux.



Donatella Bisconti è docente ordinario di Lingua e letteratura italiana presso L’université Clermont Auvergne. Membro dell’IHRIM, le sue ricerche si concentrano prevalentemente sulla teorizzazione del potere politico nel XV secolo, sulla teoria del riso e della conoscenza in Boccaccio e Dante, sul poema cavalleresco nel XV secolo, sull’umanesimo in lingua latina e greca.



Daniela Fabiani è attualmente docente di Letteratura e cultura Francese presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’università di Macerata. I suoi interessi scientifici vertono sui problemi traduttivi e soprattutto sul ruolo dello spazio e sulla struttura delle forme brevi, in particolare nella letteratura francofona del XX e XXI secolo pubblicando volumi e saggi su vari scrittori.



Luca Pierdominici è docente di lingua e cultura francese presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università di Macerata. Le sue ricerche vertono sulla letteratura francese del tardo medioevo, che indaga con attenzione ai temi, alle forme della scrittura e all’uso della lingua medio francese.



Cristina Schiavone è docente di Lingua e traduzione francese presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lingue, Mediazione, Storia, Filosofia, Lettere e il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata. I suoi ambiti di ricerca sono la variazione sociolinguistica, la F/francofonia, il plurilinguismo, la traduzione, l’alterità e identità, i diritti linguistici e le letterature dell'area subsahariana francofona.

I – Italophonie et francophonie entre stéréotypes et préjugés

Luca Pierdominici, « Quoy qu’on die d’Italïennes ». Voix de femmes en intersection dans le Testament de François Villon

Paolo Nitti, «C’est une langue qui me semble rigolote». I risultati di un’indagine di linguistica popolare sulla percezione del francese da parte di italofoni e dell’italiano da parte di francofoni

Donatella Bisconti, Inférences et interférences dans la série web Ritals

II – Espaces culturels en interaction

Dominique Betrand, Intersections brouillées. Les péripéties burlesques de Dassoucy entre France et Italie

Loredana Trovato, Les années 1960 au cinéma entre France et Italie et le cas Godard. Traduire une époque, traduire deux cultures

Roberta Sapino, Intersezioni esoteriche tra Torino e Lione. Sviluppo, diffusione e sfruttamento di un immaginario condiviso

III – Droit et diplomatie

Cai Jin, L’impact de Lorenzo Valla sur la pensée juridique française. À l’intersection de la critique philologique et du droit romain

Nicolas Violle, Cavour, la France et la guerre de Crimée à travers la presse. Le Congrès de Paris et la question italienne, une diplomatie de Protocole



IV – Poètes et traducteurs

Pamela Puntel, La littérature de la guerre de 1870-1871 en Italie. Le cas de la traduction des Chants du soldat de Paul Déroulède par Matteo Campori

Alfredo Luzi, «Si impara di più da chi non ci assomiglia». Vittorio Sereni traduttore di Fogli d’Ipnos di René Char

Sara Bonanni, Philippe Jaccottet et Mario Luzi. Rencontres entre poètes et traducteurs



V – Romanciers et traducteurs

Elisabeth Kertesz-Vial, Italo Svevo épistolier. Lettres à ses traducteurs français (1925-1928)

Cristina Schiavone, Romans afropéens francophones en traduction italienne. Le cas de Frère d’âme de David Diop



VI – Epistolaires et correspondances entre réalité et fiction

Daniela Fabiani, L’Italie de Madame du Boccage

Sara Lorenzetti, Realtà e sogno. Intersezioni Italia-Francia nella prosa odeporica di Matilde Serao

Carla Carotenuto, Libero Bigiaretti e Alba de Céspedes tra Italia e Francia. Note a margine di un rapporto epistolare



Index des noms de personne



