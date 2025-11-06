Anne Carlier, Joëlle Ducos, Gabriella Parussa, Gilles Siouffi, Olivier Soutet (dir.), Le français au rythme des diachronies

L’évolution du français est un champ de recherches particulièrement fécond depuis plusieurs décennies. Des rencontres internationales se tiennent régulièrement, notamment dans le cadre des colloques « Diachro », de fréquence bisannuelle. Ce volume propose la publication des actes de la dixième édition, qui a eu lieu à Paris en 2022 et réuni des spécialistes venus de nombreux pays pour présenter leurs travaux sur l’histoire du français, de ses origines jusqu’au XXIe siècle. Les différents champs de la linguistique diachronique y sont abordés, en particulier autour de la morphologie et du lexique sans négliger les apports les plus récents en syntaxe et en phonétique. Une attention toute particulière a été accordée à la variété des rythmes affectant les changements linguistiques, notamment à ceux qui, se développant selon une diachronie courte, permettent de rendre compte de la constante capacité d’innovation du français.

Anne Carlier, Joëlle Ducos, Gabriella Parussa, Gilles Siouffi, Olivier Soutet sont spécialistes de linguistique diachronique du français à Sorbonne Université.

Ont contribué à ce volume : Mathieu AVANZI, Sylvie BAZIN-TACCHELLA, Philippe CARON, Tiffany CHASE, Maximin COAVOUX, Bernard COMBETTES, Corinne DENOYELLE, Jan DVORAK, Guillaume ENGUEHARD, Mathieu GOUX, Céline GUILLOT, Soili HAKULINEN, Itsuko FUJIMURA, Olivier KRAIF, Annie KUYUMCUYAN, Meri LARJAVAARA, Pierre LARRIVÉE, Alexiei LAVRENTEV, Sophie PIRON, Francesca PISELLI, Marco ROBECCHI, Marta SAIZ-SANCHEZ, Enrique SÁNCHEZ MORENO, Evans SCOTT, Julie SORBA, Chiara TAVELLA, André THIBAULT, Zeina TMART, Andrea VALENTINI, Barbara VANCE, Charlene WEYH

