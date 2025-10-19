Danses, musiques et émotions : construire un personnage par des pratiques sensibles (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Journée d’étude "Danses, musiques et émotions : construire un personnage par des pratiques sensibles"

Jeudi 6 novembre –Campus Condorcet (Aubervilliers) - salle 3.05.

10h-19h

Cette journée d’étude propose d’interroger la manière dont les pratiques musicales et chorégraphiques contribuent à la construction du personnage performatif. En s’éloignant du modèle théâtral traditionnel, souvent centré sur la relation entre rôle et acteur, elle invite à repenser la notion de « personnage » à partir de pratiques sensibles, gestuelles et sonores, où la dimension émotionnelle et sensorielle joue un rôle déterminant.

L’objectif est d’analyser comment des musicien·nes et danseur·euses font émerger des présences autres que les leurs à travers leurs techniques, les imaginaires sociaux et les émotions partagées, en se plaçant pour cela au plus près de leurs expériences. Une telle approche met en lumière les processus concrets par lesquels musique et danse deviennent les vecteurs d’une « fabrique du personnage » inscrite dans une dynamique à la fois corporelle, esthétique et relationnelle.

La rencontre, qui sera donc ancrée dans une approche à la fois anthropologique et interdisciplinaire, rassemblera chercheur·euses et praticien·nes issu·es de différents horizons (anthropologie, études en danse, ethnomusicologie, arts du spectacle, ethnoscénologie, lettres). Les communications relèveront de contextes variés — performances scéniques, carnavals, rituels masqués, danses urbaines — et de terrains situés en Afrique, en Amérique ou en Europe. Elles viseront à interroger la diversité des manières de « rendre présent » un personnage. La rencontre entend ainsi apporter sa pierre à la compréhension des processus par lesquels danse et musique font advenir, dans la performance, des présences plus ou moins radicalement distinctes de l’individu voire de l’humain.

—

Programme

9h30 : Accueil

10h : Introduction (Camille Devineau et Mahalia Lassibille)

Panel 1 : Des personnages en société : des rôles, des individus, des (re)négociations

Candice Moise (Université d’Artois, Laboratoire Textes et Cultures): ""Le personnage ne va pas (toujours) de soi. Modalités de construction du personnage masqué dans les traditions festives d’Europe"

Flora Baudry (Université Paris Cité, Urmis): "Danser l’Inca, danser l’Espagnol dans les mises en scène de la Conquête : corporéité, liminalité et identité lors de performances rituelles dans les Andes péruviennes"

Filippo Bonini Baraldi (Université NOVA de Lisbonne, Instituto de Etnomusicologia– INET-md): "Le « corps fermé » des danseurs de maracatu de baque solto (Pernambouc, Brésil)"

Panel 2 : Un personnage peut en cacher un autre

Clara Biermann, (Université Paris 8, Musidanse, CREM-LESC): "Danser des mémoires conflictuelles dans le candombe afro-uruguayen. La Mama

Vieja comme « archétype prismatique »"

Aliénor Décure (Chercheuse indépendante et enseignante en histoire de la danse): "Jouer avec et contre l’image des personnages de conte de fées dans les ballets : l’exemple de Carabosse dans La Belle au bois dormant"

Mahalia Lassibille (Université Paris 8, Musidanse): "Construire son character en krump. Persos, imaginaires et gestes chez des krumpeurs

de Dakar"

Panel 3 : La fabrique des personnages entre matière sonore et corporéité

Dorothée Polanz (Université James Madison, Virginie): "Transcender la musique pour façonner les types de la commedia dell’arte"

Cathy Grouet (enseignante en danse, éducatrice somatique): "Le jazz comme instrument d’exploration de personnage dans « Strange Hero » de

Daniel Nagrin"

Camille Devineau, (chercheuse indépendante, associée CREM-LESC et PALOC): "Et s’il fallait écouter le personnage pour comprendre le rituel ?"