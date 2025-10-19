Semen, n° 57 : "Le témoignage, résistance politique et sociétale"
Ce numéro de Semen se propose d’interroger le témoignage comme fait de langue et de discours à partir des diverses approches permises par le développement de la recherche en sciences du langage et dans les disciplines connexes qui s’intéressent aux langages dans la variété de leurs manifestations : témoignage oral/écrit, iconique, audiovisuel ou passant par d’autres formes médiatiques.
En mettant ici en lumière des contextes où les droits humains sont violés et où se manifeste la haine d’autrui, il cherche à analyser les caractéristiques sémiotiques et discursives des témoignages en croisant les perspectives énonciatives, rhétoriques et argumentatives.
Sommaire
Dossier thématique
Introduction. Le témoignage comme acte de discours et dispositif de référenciation
Béatrice Turpin, Luciano MagnoniTocaia, Glaucia Muniz Proença Lara
1. Paragraph 175 : Témoignage et résistance dans la construction de l’ethos
Fábio Ávila Arcanjo, Glaucia Muniz Proença Lara
2. Témoignage, dialogisme et résistance face à la voix des perpétrateurs. Un cas extrait des Archives orales de la mémoire en Argentine
Alejandra Vitale
3. Le témoignage comme acte de dénonciation : la figure d’un paysan activiste sous le régime communiste au Vietnam
Phuong Nguyen-Pochan
4. Ernest Pignon-Ernest, témoin des problèmes des hommes
Kristell Grandet
5. Les points de suspension, une stratégie discursive pour dire le passé colonial. L’exemple d’Entendez-vous dans les montagnes… de Maïssa Bey
Veronic Algeri
Actualités scientifiques
6. Les discours constituants II. Interactions, historicité, interférences
Chiara Zampieri, David Martens, Dominique Maingueneau, Frédéric Cossutta
7. Réflexions sur le projet #ChatonsMignons : de la recherche interdisciplinaire et de la vulgarisation scientifique.
Entretien avec Justine Simon à propos de son ouvrage #ChatonsMignons : Apprivoiser les enjeux de la culture numérique.
Propos recueillis par Ida Hekmat