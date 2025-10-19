Les Contes et nouvelles en vers de La Fontaine. Cerner et situer une œuvre méconnue (Sorbonne)

Colloque international organisé par le CELLF 16-21

(UMR 8599 – Sorbonne Université / CNRS) et la Société des Amis de Jean de La Fontaine

(Patrick Dandrey, Damien Fortin, Tiphaine Rolland)

Avec le soutien de la Société d’Études du XVIIe siècle

Sorbonne Université, 4 et 5 décembre 2025

Campus des Cordeliers / Maison de la Recherche

***

4 décembre 2025

Campus des Cordeliers (Amphi Bilsky-Pasquier)



9h

Mot d’accueil de Christine Noille (directrice du CELLF)

Ouverture du colloque (Patrick Dandrey, Damien Fortin et Tiphaine Rolland)

La genèse des Contes

Présidente : Marie-Claire Thomine

9h30

Boris Donné (Université d’Avignon)

« La genèse entremêlée des Contes et des Fables »

10h

Tiphaine Rolland (Sorbonne Université)

« Les années 1660 et la maturation des Contes »

[Discussion et pause]

Aux origines : les modèles de la Renaissance

Président : Jean-Charles Monferran

11h

Elena Crocicchia (Italie / France, Université de Sienne / Université Sorbonne Nouvelle)

« “On abuse du vrai comme on fait de la feinte”.

Le remaniement des récits de Boccace et de Straparole dans les Contes »

11h30

Simon Albertini (Sorbonne Université, école doctorale)

« Sous le patronage de maître François : lire les Contes de La Fontaine à partir de Rabelais »

12h

Marie-Claire Thomine (Université de Lille)

« Postures narratoriales dans les Heures perdues de Menou

et dans les Contes de La Fontaine »

[Discussion et pause déjeuner]

Récit et morale dans les Contes

Présidente : Michèle Rosellini

14h30

Alain Génetiot (Université de Lorraine)

« Les Contes, œuvre galante ? »

15h

Emmanuel Bury (Sorbonne Université)

« La morale à l’épreuve du récit dans les Contes de La Fontaine »

15h30

Federico Corradi (Italie, Naples, Université L’Orientale)

« Miroir ou repoussoir ? Le peuple dans les Contes de La Fontaine »

[Discussion et pause]

Les Contes et/de La Fontaine devant Dieu

Présidente : Federico Corradi

16h30

Florence Orwat (CPGE Lycée Pasteur)

« Le christianisme des Contes »

17h

Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université)

« Avec “assez de peine” : retour sur la répudiation des Contes »

[Discussion]

Spectacle

19h30

Spectacle de l’ensemble « Le Ridotto » (amphi Michelet)

Autour des Contes de Boccace ayant inspiré La Fontaine

5 décembre 2025

Maison de la Recherche (Amphi Molinié)



Jeux sur les points de vue dans les Contes

Président : Emmanuel Bury

9h30

Catherine Grisé (Canada, Université de Toronto)

« Illusion et réalité : perspectives ironiques dans les Contes et nouvelles de La Fontaine »

10h

Lise Charles (Sorbonne Université)

« “L'époux la vit, je ne sais pas comment” : les incertitudes du conte »

10h30

Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle)

« Polyphonie, construction des points de vue et argumentation indirecte dans les Contes »

[Discussion et pause]

L’art de conter

Président : Alain Génetiot

11h30

Mathieu Bermann (Université Paris 8)

« Dire je dans les Contes »

12h

Emily Lombardero (Université Paris Cité)

« La versification des Contes »

[Discussion et pause déjeuner]

Le devenir des Contes (XVIIe-XVIIIe siècles)

Président : Jean-Christophe Abramovici

14h30

Constance Cagnat-Deboeuf (Sorbonne Université)

« Sans que mère, époux, confesseur, / Y puissent trouver à redire » :

équivoques lafontainiennes dans les Contes de Perrault

15h

Floriane Daguisé (Université de Rouen)

« Contes avec figure d’auteur : La Fontaine au service du projet iconographique

des Contes et nouvelles en vers (1743-1745) »

15h30

[Discussion et fin du colloque vers 16h30]