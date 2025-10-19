Agenda
Événements & colloques
Les Contes et nouvelles en vers de La Fontaine. Cerner et situer une œuvre méconnue (Sorbonne)

Les Contes et nouvelles en vers de La Fontaine. Cerner et situer une œuvre méconnue (Sorbonne)

Publié le par Vincent Ferré (Source : Damien Fortin)

Colloque international organisé par le CELLF 16-21 

(UMR 8599 – Sorbonne Université / CNRS) et la Société des Amis de Jean de La Fontaine

(Patrick Dandrey, Damien Fortin, Tiphaine Rolland) 

Avec le soutien de la Société d’Études du XVIIe siècle

 

Sorbonne Université, 4 et 5 décembre 2025

Campus des Cordeliers / Maison de la Recherche

***

4 décembre 2025

Campus des Cordeliers (Amphi Bilsky-Pasquier)
 

9h

Mot d’accueil de Christine Noille (directrice du CELLF)

Ouverture du colloque (Patrick Dandrey, Damien Fortin et Tiphaine Rolland)

 

La genèse des Contes

Présidente : Marie-Claire Thomine

 

9h30

Boris Donné (Université d’Avignon)

« La genèse entremêlée des Contes et des Fables »

10h

Tiphaine Rolland (Sorbonne Université)

« Les années 1660 et la maturation des Contes »

 

[Discussion et pause]

 

Aux origines : les modèles de la Renaissance

Président : Jean-Charles Monferran

 

11h

Elena Crocicchia (Italie / France, Université de Sienne / Université Sorbonne Nouvelle)

« “On abuse du vrai comme on fait de la feinte”. 

Le remaniement des récits de Boccace et de Straparole dans les Contes »

 

11h30

Simon Albertini (Sorbonne Université, école doctorale)

« Sous le patronage de maître François : lire les Contes de La Fontaine à partir de Rabelais »

 

12h

Marie-Claire Thomine (Université de Lille)

« Postures narratoriales dans les Heures perdues de Menou 
et dans les Contes de La Fontaine »

 

[Discussion et pause déjeuner]

 

Récit et morale dans les Contes

Présidente : Michèle Rosellini

 

14h30

Alain Génetiot (Université de Lorraine)

« Les Contes, œuvre galante ? »

 

15h

Emmanuel Bury (Sorbonne Université)

« La morale à l’épreuve du récit dans les Contes de La Fontaine »

 

15h30

Federico Corradi (Italie, Naples, Université L’Orientale)

« Miroir ou repoussoir ? Le peuple dans les Contes de La Fontaine »

 

[Discussion et pause]

 

Les Contes et/de La Fontaine devant Dieu

Présidente : Federico Corradi

 

16h30

Florence Orwat (CPGE Lycée Pasteur)

« Le christianisme des Contes »

 

17h

Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université)

« Avec “assez de peine” : retour sur la répudiation des Contes »

 

[Discussion]

 

Spectacle 

19h30

Spectacle de l’ensemble « Le Ridotto » (amphi Michelet)

Autour des Contes de Boccace ayant inspiré La Fontaine

 

 

5 décembre 2025 

Maison de la Recherche (Amphi Molinié)
 

Jeux sur les points de vue dans les Contes

Président : Emmanuel Bury

 

9h30

Catherine Grisé (Canada, Université de Toronto)

« Illusion et réalité : perspectives ironiques dans les Contes et nouvelles de La Fontaine »

 

10h

Lise Charles (Sorbonne Université)

« “L'époux la vit, je ne sais pas comment” : les incertitudes du conte »

 

10h30

Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle)

« Polyphonie, construction des points de vue et argumentation indirecte dans les Contes »

 

[Discussion et pause]

 

L’art de conter

Président : Alain Génetiot

 

11h30

Mathieu Bermann (Université Paris 8)

« Dire je dans les Contes »

 

12h

Emily Lombardero (Université Paris Cité)

« La versification des Contes »

 

[Discussion et pause déjeuner]

 

Le devenir des Contes (XVIIe-XVIIIe siècles)

Président : Jean-Christophe Abramovici

 

14h30

Constance Cagnat-Deboeuf (Sorbonne Université)

« Sans que mère, époux, confesseur, / Y puissent trouver à redire » : 

équivoques lafontainiennes dans les Contes de Perrault

 

15h

Floriane Daguisé (Université de Rouen)

« Contes avec figure d’auteur : La Fontaine au service du projet iconographique 

des Contes et nouvelles en vers (1743-1745) »

 

15h30

[Discussion et fin du colloque vers 16h30]

 

 