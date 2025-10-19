Les Contes et nouvelles en vers de La Fontaine. Cerner et situer une œuvre méconnue (Sorbonne)
Colloque international organisé par le CELLF 16-21
(UMR 8599 – Sorbonne Université / CNRS) et la Société des Amis de Jean de La Fontaine
(Patrick Dandrey, Damien Fortin, Tiphaine Rolland)
Avec le soutien de la Société d’Études du XVIIe siècle
Sorbonne Université, 4 et 5 décembre 2025
Campus des Cordeliers / Maison de la Recherche
***
4 décembre 2025
Campus des Cordeliers (Amphi Bilsky-Pasquier)
9h
Mot d’accueil de Christine Noille (directrice du CELLF)
Ouverture du colloque (Patrick Dandrey, Damien Fortin et Tiphaine Rolland)
La genèse des Contes
Présidente : Marie-Claire Thomine
9h30
Boris Donné (Université d’Avignon)
« La genèse entremêlée des Contes et des Fables »
10h
Tiphaine Rolland (Sorbonne Université)
« Les années 1660 et la maturation des Contes »
[Discussion et pause]
Aux origines : les modèles de la Renaissance
Président : Jean-Charles Monferran
11h
Elena Crocicchia (Italie / France, Université de Sienne / Université Sorbonne Nouvelle)
« “On abuse du vrai comme on fait de la feinte”.
Le remaniement des récits de Boccace et de Straparole dans les Contes »
11h30
Simon Albertini (Sorbonne Université, école doctorale)
« Sous le patronage de maître François : lire les Contes de La Fontaine à partir de Rabelais »
12h
Marie-Claire Thomine (Université de Lille)
« Postures narratoriales dans les Heures perdues de Menou
et dans les Contes de La Fontaine »
[Discussion et pause déjeuner]
Récit et morale dans les Contes
Présidente : Michèle Rosellini
14h30
Alain Génetiot (Université de Lorraine)
« Les Contes, œuvre galante ? »
15h
Emmanuel Bury (Sorbonne Université)
« La morale à l’épreuve du récit dans les Contes de La Fontaine »
15h30
Federico Corradi (Italie, Naples, Université L’Orientale)
« Miroir ou repoussoir ? Le peuple dans les Contes de La Fontaine »
[Discussion et pause]
Les Contes et/de La Fontaine devant Dieu
Présidente : Federico Corradi
16h30
Florence Orwat (CPGE Lycée Pasteur)
« Le christianisme des Contes »
17h
Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université)
« Avec “assez de peine” : retour sur la répudiation des Contes »
[Discussion]
Spectacle
19h30
Spectacle de l’ensemble « Le Ridotto » (amphi Michelet)
Autour des Contes de Boccace ayant inspiré La Fontaine
5 décembre 2025
Maison de la Recherche (Amphi Molinié)
Jeux sur les points de vue dans les Contes
Président : Emmanuel Bury
9h30
Catherine Grisé (Canada, Université de Toronto)
« Illusion et réalité : perspectives ironiques dans les Contes et nouvelles de La Fontaine »
10h
Lise Charles (Sorbonne Université)
« “L'époux la vit, je ne sais pas comment” : les incertitudes du conte »
10h30
Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle)
« Polyphonie, construction des points de vue et argumentation indirecte dans les Contes »
[Discussion et pause]
L’art de conter
Président : Alain Génetiot
11h30
Mathieu Bermann (Université Paris 8)
« Dire je dans les Contes »
12h
Emily Lombardero (Université Paris Cité)
« La versification des Contes »
[Discussion et pause déjeuner]
Le devenir des Contes (XVIIe-XVIIIe siècles)
Président : Jean-Christophe Abramovici
14h30
Constance Cagnat-Deboeuf (Sorbonne Université)
« Sans que mère, époux, confesseur, / Y puissent trouver à redire » :
équivoques lafontainiennes dans les Contes de Perrault
15h
Floriane Daguisé (Université de Rouen)
« Contes avec figure d’auteur : La Fontaine au service du projet iconographique
des Contes et nouvelles en vers (1743-1745) »
15h30
[Discussion et fin du colloque vers 16h30]