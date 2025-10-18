Figaromania. La gloire d’un mythe littéraire (Paris)

Figaromania , ou la gloire d’un mythe littéraire

Du personnage emblématique qu’il fut dès sa triomphale apparition en 1784, jusqu’à « la liberté de blâmer » figurant toujours en exergue d’un de nos quotidiens, Figaro est l’un des grands mythes littéraires du théâtre français. La Scala Paris invite les chercheurs de la Sorbonne à l’explorer avec Léna Bréban, Philippe Torreton et les comédiens de La Folle journée, actuellement mise en scène dans sa grande salle par Léna Bréban, avec Philippe Torréton dans le rôle de Figaro.

Avec Virginie Yvernault, Sorbonne Université, spécialiste de l’œuvre de Beaumarchais et Thibaut Julian, Université de Lyon 2, spécialiste du théâtre de la Révolution française.

Lundi 17 novembre, 10-13h, à la Piccola Scala, matinée d’études

1. La réception du Mariage de Figaro depuis sa houleuse création jusqu’à la genèse du mythe littéraire, matière de Figaromania , titre de l’ouvrage-clé de Virginie Yvernault ;

2. Le Figaro de la Révolution, par Thibaut Julian ;

3 « La romance de Chérubin » (autre reprise d’une publication de Virginie Yvernault) : dialogue des chercheurs avec Léna Bréban et les comédiens qui pourront être disponibles, sur la transmission de cette pièce aujourd’hui pour un metteur en scène et les acteurs.

Jeudi 20 novembre, 14h-17h00, à la Piccola Scala, master-class de Philippe Torreton

1. La place du rôle de Figaro dans une carrière de comédien,

2. Conseils d’interprétation, à l’attention des jeunes interprètes.

Entrée gratuite, mais inscription indispensable : f.gomez@lascala-paris.com

avant le 12 novembre. Objet : « Figaromania »

ou en ligne sur le site de la Scala Paris : https://lascala-paris.fr/a-ne-pas-manquer/les-rendez-vous-de-l-action-culturelle/