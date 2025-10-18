Bourses de Master et PhD en études françaises et francophones à l'Univ. du Minnesota

Bourses de Master et PhD en études françaises et francophones (Univ. of Minnesota)

(English version below)

Le Département de français et d'italien de l'Université du Minnesota - Twin Cities invite des candidatures pour nos programmes de maîtrise et de doctorat en études françaises et francophones pour l'automne 2026! Notre date butoir de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2026.

Qui sommes-nous?

Notre corps professoral de renommée internationale enseigne et publie dans un éventail remarquable de domaines, notamment les études méditerranéennes, maghrébines, ouest-africaines, caribéennes et québécoises ; études prémodernes; pensée et littérature françaises contemporaines ; théorie du cinéma et études cinématographiques; études queer; études juives; linguistique appliquée et études sur les experiences des personnes en situation de handicap. En outre, des professeurs affiliés dans plus d’une douzaine de domaines nous aident à offrir à nos étudiants la formation multidisciplinaire si essentielle à l’avenir de la recherche dans les sciences humaines.

Les membres de notre corps professoral occupent régulièrement des postes de direction dans divers centres interdisciplinaires sur le campus (y compris le Centre d'études juives, le Centre d'études sur l'Holocauste et le génocide, et le Centre pour l'étude du monde prémoderne). La revue de renommée internationale L’Esprit créateur est éditée par deux membres émérites de notre corps professoral.

À quoi pouvez-vous vous attendre une fois admis(e) dans notre programme d'études?

Une formation profondément interdisciplinaire et rigoureuse en études françaises et francophones

Des options en sous-spécialisation, notamment les études sur le genre, les femmes et la sexualité ; les études de l’image, son, et médias; les études afro-américaines et africaines; les études autochtones, etc.

Un mentorat attentif et collaboratif

Une formation en techniques pédagogiques, et une préparation théorique et pratique pour enseigner à tous les niveaux de langue et de culture françaises

Une solide formation à la fois pour des postes d’enseignants-chercheurs et pour des carrières alternatives

Une offre de financement complet (six ans pour les titulaires d’une licence (BA); quatre ans pour les titulaires d’une Maîtrise (MA)), comprenant des postes d'enseignement, des bourses, de généreuses opportunités de recherche l'été, des voyages pour des conférences et des allocations MLA, ainsi qu’un programme d’échange d’enseignants avec l'Université Paul Valéry à Montpellier.

La réputation de notre département en matière de production scientifique innovante des doctorant(e)s ainsi que notre excellente réputation de placement dans des universités de recherche et des universités d’arts libéraux de premier plan nous placent aux premières loges. Nous espérons vivement vous accueillir en notre sein!

Pour plus d'informations sur le processus de candidature ainsi que les documents requis, veuillez visiter le site de notre programme. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour parler avec le Directeur de notre programme doctoral ou la Directrice du département, n'hésitez pas à contacter notre coordinateur des études doctorales, Nate Krebs (fritgrad@umn.edu).

Prenez un petit café avec nous!

Rejoignez-nous lors de l'une de nos deux heures de café virtuelles avec des membres de notre corps professoral et du personnel du programme pour avoir l'occasion de poser des questions sur les admissions et pour en savoir plus sur ce que notre département a à offrir !

Inscrivez-vous en utilisant ces liens Zoom :

Vendredi 24 octobre (9h30-10h30 Central Time)

Jeudi 13 novembre (12h-13h Central Time)

Nous avons hâte de faire votre connaissance !

__

Master and PhD Fellowships in French and Francophone Studies (Univ. of Minnesota)

The Department of French and Italian at the University of Minnesota - Twin Cities welcomes applications to our French and Francophone Studies master and doctoral programs for Fall 2026! Our application deadline is January 15, 2026.

Who We Are

Our internationally recognized faculty teach and publish across a remarkable range of areas, including Mediterranean, Maghreb/Beur, West African, Caribbean and Québec studies; premodern studies; contemporary French thought and literature; film theory and cinema studies; queer studies; Jewish studies, applied linguistics and disability studies. Moreover, affiliated faculty from over a dozen fields assist us in providing our graduate students with the multidisciplinary background so vital for tomorrow’s humanities research.

Our faculty also routinely serve in leadership roles for a variety of interdisciplinary centers on campus (including the Center for Jewish Studies; the Center for Holocaust and Genocide Studies; the Center for Premodern Studies). The internationally-recognized journal L’Esprit créateur is edited by two emeritus members of our faculty.

What can you expect after joining our graduate program?

Rigorous training in interdisciplinary French and Francophone studies

Instruction across numerous minor fields including Gender, Women and Sexuality Studies; Moving Image, Media, and Sound; African-American and African Studies; and American Indian Studies

Attentive and collaborative advising

Advanced pedagogical training and theoretical/practical preparation for teaching across all levels of French language and culture

Professionalization coaching for both the academic and alt-ac job market

A comprehensive funding package (six years when entering at the MA level; four years when entering at the PhD level), including graduate instructorships, endowed fellowships, generous summer research opportunities, conference travel and MLA stipends, as well as an exchange program with Université Paul Valéry in Montpellier.

The department’s reputation for innovative doctoral scholarship, together with its excellent placement record in research universities and leading liberal arts colleges, place us at the top of the field. We hope you'll join us!

For further information on how to apply and what is required, please visit our graduate program site. If you have any questions, or would like to set up a time to speak with our Director of Graduate Studies, please don’t hesitate to reach out to our Graduate Programs Coordinator, Nate Krebs (fritgrad@umn.edu).

—

Have a coffee with Us!

Join us during one of our two Virtual Coffee Hours with members of our faculty and program staff for an opportunity to ask questions about the application and hear more about what our department has to offer!

Register using these Zoom links:

Friday, October 24 (9:30am-10:30am Central Time)

Thursday November 13 (12 pm-1pm Central Time)

We look forward to meeting you!