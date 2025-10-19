Christelle Gonzalo, François Roulmann, Cosmogonies du Bison. Horizons biographiques et bibliographie posthume de Boris Vian

Les Cosmogonies succèdent à l’Anatomie : Le Bison est mort, survive son œuvre, fleurissent les éditions, Boris Vian demeure.

Il est même tant devenu, comme le prévoyait Raymond Queneau, que son exceptionnelle postérité littéraire méritait d’être mise en lumière et idéalement ordonnée, tout en approfondissant quelques aspects de sa vie et de son inspiration. C’est l’objet de ce livre : explorer les cosmos de Vian, de 1960 à nos jours, selon une approche chrono-bio-bibliographique qui fit le succès du premier opus (Anatomie du Bison, éditions des Cendres, 2018).

Deux libraires, deux universitaires et un académicien, plus de 600 images, reproductions de documents et de couvertures des livres de Boris Vian publiés depuis sa mort le 23 juin 1959, 240 pages d’une épopée éditoriale posthume peu commune.

Avec la collaboration de Nadège Le Lan et de Marc Lapprand, avant-propos de Pascal Ory, de l’Académie française.

« Il n’est pas donné à tout le monde d’être l’enfant de ses enfants, d’être à la fois une sorte de Léonard de Vinci, doublé d’une sorte de Rimbaud, pour réussir, après une vie anthume remplie d’échecs, à devenir une sorte de Boris Vian. » — Pascal Ory, avant-propos

Les auteurs : Christelle Gonzalo et François Roulmann exercent tous deux le doux métier de libraires-antiquaires à Paris. Ils partagent en outre un intérêt certain et constant pour la vie et l’oeuvre de Boris Vian, auquel ils ont consacré plusieurs publications : articles et bibliographie pour les Œuvres complètes chez Fayard (1999-2003) ; « Découvertes » Gallimard (François Roulmann et Marc Lapprand, 2007) ; Œuvres romanesques complètes (Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 2010, sous la direction de M. Lapprand) ; ils ont signé en 2018 une chrono-bio-bibliographie de Boris Vian intitulée Anatomie du Bison (éditions des Cendres) et ont participé à différents colloques, journées d’études, documentaires, émissions radiophoniques notamment autour de leur sujet favori. L’iconographie, pour partie inédite, qui compose ces Cosmogonies est puisée dans leur collection personnelle.



Les antiquitaires éditeurs : nés à l’occasion de la publication de ces Cosmogonies du Bison, les antiquitaires ont pour objectif de publier des textes inédits, épuisés ou oubliés ainsi que des études « bio-bibliographiques » sur des écrivains, en utilisant des textes et des images de leur collection ou provenant des rayons de leurs librairies respectives.