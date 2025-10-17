Prestiges de la laideur. Peindre et penser la laideur, de l'Antiquité au romantisme (Paris)

Prestiges de la laideur. Peindre et penser la laideur de l’Antiquité au romantisme

Colloque international

Sorbonne Université (Centre de Recherches en Littérature Comparée) / Université de Lorraine (Littérature, Imaginaire, Sociétés)

IPC Paris (20 rue des Cordelières – 75013 Paris),

Les 27 et 28 novembre 2025

—

Jeudi 27 novembre

9h Accueil

9h15 Introduction par Olivier Chiquet (Université de Lorraine) et Emmanuelle Hénin (Sorbonne Université)

L’introuvable frontière du beau et du laid

9h30 Claudine Sagaert (Université de Toulon) — La laideur ou la germination d’autres possibles

10h Florence Bancaud (Université Aix-Marseille) — Des « sentiments mêlés » que suscite la laideur au XVIIIe siècle

10h30 Sabine Le Hir (Université de Rouen/EPHE) — Hector Berlioz et l’impossible définition d’un laid absolu : entre idéal artistique et réflexions esthétiques

11h Débat et PAUSE

La laideur, du principe de variété au refus de la norme

11h30 Foteini Thoma (Université Paul-Valéry Montpellier III) — Le laid dans l’esthétique du premier romantisme allemand

12h Vesna Elez (Université de Belgrade) — La modernité de la laideur : des Caprices de Goya aux « Tableaux parisiens » de Baudelaire



12h30 Débat et PAUSE

Physiologie du laid

14h30 Alice Lamy (Lycée Hélène Boucher) — La laideur de la vieille femme, les vestiges douloureux de la splendeur perdue et le coup d’arrêt du temps : une expérience de sagesse et de mémoire dans le Roman de la Rose de Jean de Meung et le De vetula de Jean Le Fèvre

15h Lucile Drezet (ENS de Lyon) — Teint et physiognomonie dans la théorie de l’art de Giovanni Paolo Lomazzo

15h30 Débat et PAUSE

Esthésie du laid

16h Hugo Tullii (Université de Neuchâtel) — L’éventail sensoriel de l’abjection chez Eustache Deschamps : entre contre-beauté et laideur absolue

16h30 Susana Gállego Cuesta (Musée des beaux-arts de Nancy) ­­— « Ed appestar dal puzzo tutto il vicinato ». De la beauté morbide des cadavres en sculpture

17h Frédéric Mazières (Université Sorbonne-Nouvelle) — Figures de l’esthétique des perversions chez Sade, Bataille et des criminels pervers : de la colpophobie aux « beautés » nécrophiliques

Vendredi 28 novembre

Laideur et satire

9h Mawy Bouchard (Université d’Ottawa) — Extraordinaire laideur de la femme écrivain (Marie de Gournay)

9h30 Effrosyni Fiotaki (Université d’Athènes) — The Ugly Icarus by Hendrick Goltzius: A pictorial representation of folly

10h Marine Bastide de Sousa (Université de Lille) — Le gnome libertin : investissement ironique d’une figure laide chez Jean-François de Bastide et Jean-Baptiste Boyer

10h30 Débat et pause

Laideur et politique

11h Vanille Reintjes (Université de Strasbourg) — « Such ugly monstrous shapes elswhere may no man reed ». Poétique d’une laideur féminine et politique dans The Faerie Queene d’Edmund Spenser

11h30 Roxanne Mamet (Université de Lorraine) — Construire la laideur : esthétique et hiérarchie raciale dans les peintures de castes de la Nouvelle-Espagne (XVIIIe siècle)

12h Débat et pause

Théologie de la laideur

14h Jean-Marie Salamito (Sorbonne-Université) — La laideur du Christ chez les Pères de l’Église

14h30 Anna Pia Filotico (Sorbonne-Université) — Monstruosa difformitas dans la Divine Comédie

15h Débat et PAUSE

La transfiguration esthétique de la laideur

15h30 Paulo Butti de Lima (Université de Bari) — Les modernes à l’école de Plutarque : le laid, le douloureux et le pouvoir des images

16h Eva-Laura Bucher (Université Paris 1) — La laideur en grisailles. Les tronies d’Adriaen van de Venne en défi au paragone

16h30 Giulia Mela (Université de Sienne) — « Et je défie, Kant, ta philosophie ! » : relire la réflexion sur la laideur dans le discours littéraire français des années 1810-1860 à l’aune de la réception de la théorie esthétique de Kant