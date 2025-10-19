Déméter, n° 13 : "Fragiles Acrobates. Mises en jeu des vulnérabilités dans les arts du cirque"
Sous la direction d'Ariane Martinez, avec le soutien d'Anne Lempicki
Ce dossier est en partenariat avec le Prato - Pôle National cirque de Lille
On n’associe pas spontanément l’acrobate à la fragilité, encore moins à la vulnérabilité, car ces deux qualités sont a priori incompatibles avec les valeurs fondatrices du cirque que sont la prise de risque, le courage, l’endurance et le dépassement de soi. Pourtant, au XXIesiècle, ont émergé des dramaturgies circassiennes qui traitent aussi bien de la vulnérabilité physique, que psychique ou sociale. Se sont aussi développées des expérimentations sur la fragilité et la résistance des agrès ou des scénographies. Enfin, les formations dans les arts du cirque sont amenées à tenir compte de diverses formes de vulnérabilités dont témoignent les artistes-élèves. Le dossier explore, par des études de cas précises, chacun de ces versants (dramaturgique, scénographique et pédagogique). Il est aussi émaillé de textes d’artistes qui permettent de saisir leur façon de considérer, d’approcher, et de vivre la vulnérabilité en scène et au-delà de la scène, dans la vie intime et dans les rapports sociaux.
Sommaire
Écrit d'artiste
S’EXPOSER : dramaturgies de la vulnérabilité
Du nez cassé au névrosé : figurations clownesques du traumatisme
Tagada soin soin ! Approche critique des vulnérabilités transféminines et du soin dans Le Premier Artificedu collectif Cirque Queer
M.E.M.M, d’Alice Barraud : la blessure comme élément dramaturgique, entre écriture du trauma et réappropriation du corps
La fragilité comme outil de création : vulnérabilité des corps et agentivité partagée dans les spectacles d’Atelier Lefeuvre & André et de Johann Le Guillerm
Écrit d'artiste
Contorsion & fragilités : tentative de percer le spectre des pré-établis
S’ABÎMER : fragilités des corps et des agrès
Les mondes instables de Camille Boitel : une dramaturgie de l’adaptation, entre fragilité de la scénographie et vulnérabilité des corps
Travailler la déchirure : Pli (2021), une création aérienne de Inbal Ben Haim, Domitille Martin et Alexis Mérat
« Jusqu’où ça va tenir ? » : agrès de papier ou de la déchirure comme force lacunaire dans Pli de Inbal Ben Haim, Domitille Martin et Alexis Merat (2022)
Écouter les fissures : construire et entretenir les agrès de cirque
Écrit d'artiste
Le feu en scène. Dialogue entre Nicolas Fraiseau et Léa de Truchis sur la création d’Ignis.
SE FORMER : apprendre à s’affirmer vulnérable
Référents et renouvellement des valeurs dans le cirque contemporain, vers une figure néo-romantique de l’artiste
Risquer la vulnérabilité scénique par l’apprentissage du théâtre
Écrit d'artiste
L’infime et l’intime : réflexions incarnées sur le porter, le toucher, la relation acrobatique
Varia
À propos de deux photographies « totalement » noires de Man Ray : Ma dernière photographie (1929) et Photo noire (1930)
Tate Modern, 15 Février-1er September
Comptes-rendus d'exposition
Sophie Ristelhueber, « What the Fuck ! »
Exposition du 5 novembre 2024 au 1er février 2025 à la galerie Poggi, Paris.
« Les heures sont là », Olivia Hernaïz
artconnexion - Centre d’art Lille, 25 avril – 26 septembre 2025
Cœurs critiques de spectacle des Hauts-de-France
Cœur critique 1 - Gravir les questions
Mohamed Toukabri, Every-body-knows-what-tomorrow-brings-and-we-all-know-what-happened-yesterday, Maison Folie Wazemmes, Lille, Festival Latitudes Contemporaines
Pamina de Coulon, Niagara3000, Maison Folie Wazemmes, Lille, Festival Latitudes Contemporaines.
Cœur critique 3 – Contaminations
Arkadi Zaides, The Cloud, Maison Folie Wazemmes, Lille, Festival Latitudes Contemporaines
—
ÉVÉNEMENT DÉMÉTER - 6 novembre 2025
Une table ronde de lancement du numéro de Demeter aura lieu jeudi 6 novembre de 17h à 19h au Prato – Pôle national cirque de Lille.
Cette table ronde sera l’occasion non seulement de présenter le numéro, mais aussi de le prolonger, notamment par un dialogue avec Marthe du Cirque Queer, et par une rencontre avec Arnaud Saury et Samuel Rodrigues à l’issue du spectacle Aimons-nous vivants.
Chercheuses participant à la table ronde :
Lucie Bonnet, Jaine Chemmachery, Aurélie Coulon, Léa de Truchis, Esther Friess
Sur inscription