Dire le voyage, définir son récit à l'époque moderne (Aoste)

Narration d’une expérience de déplacement, écriture du « moi » et de ses sensations, le récit de voyage oscille tour à tour entre découverte géographique, description scientifique ou sociale, transposition qui se voudrait « transparente » du réel, hésitant toujours entre la volonté de restituer l’inédit et la crainte de tomber dans le piège de la répétition, entre le souci de l’exactitude factuelle et le désir de séduire le lecteur. Genre textuel hybride, il connaît une longue histoire et se transforme à plusieurs reprises au cours de l’époque moderne, suscitant par là les interrogations des spécialistes de la littérature viatique depuis des décennies.

Placé dans un horizon dont on ne saurait négliger la souplesse et l’hybridité essentielles, qui ont fait la force de la narration viatique au fil des siècles, ce Colloque international, inséré dans le cadre des travaux du groupe de recherche NAVIRE (Narration et analyse des voyages, itinéraires et récits d’écrivains), invite à réfléchir aux aspects définitoires du récit de voyage à l’époque moderne : ses constantes, ses transformations, et ses formes discursives. Ce sera aussi l’occasion pour célébrer le voyage en tant qu’expérience de connaissance curieuse de l’altérité et de la (bio)diversité, à une époque comme la nôtre qui nous interroge constamment sur les enjeux liés à l’environnement, à la rencontre interculturelle et, dans le cas spécifique, aux francophonies.

Le colloque est organisé par l’Université de la Vallée d’Aoste en collaboration avec le Conseil de la Vallée d’Aoste, avec le soutien de l’Université de Lorraine, du Réseau International des Chaires Senghor de la Francophonie, du groupe de recherche NAVIRE, de l’Alliance Internationale des universités Méditerranéennes (AIME) et de l’Alliance française Vallée d’Aoste.

Comité scientifique : Alain Guyot (Université de Lorraine), Federica Locatelli (Université de la Vallée d'Aoste), Monica Lucioni (Université de la Vallée d'Aoste)

Programme

Vendredi 12 décembre – Université de la Vallée d’Aoste – Rue Monte Vodice



9 h 30 – 9 h 45 | Salutations initiales

9 h 45 – 10 h 00 | Ouverture des travaux : Alain Guyot, Université de Lorraine



10 h 00 – 12 h 30 | Séance I

Président de séance : Alain Guyot, Université de Lorraine

10 h 00 – 10 h 30 | Gilles Bertrand (Université Grenoble-Alpes) : Écrire le voyage en Italie au XVIIIe siècle : normes, libertés et paradoxes

10 h 30 – 11 h 20| Philippe Antoine (Université Clermont Auvergne) et Gilles Louÿs (Université Paris Nanterre) : Clichés viatiques : tonner pour. Pour une réevaluation critique des clichés dans la littérature de voyage.

11 h 20 – 11 h 50 | Sylvie Requemora (Université d’Aix-Marseille) : Les Horizons du Grand Tour

11h50 – 12h30 | Discussion

12 h 30 – 14 h 30 | Déjeuner

14 h 30 – 16 h 30 | Séance II

Président de séance : Philippe Antoine, Université Clermont Auvergne

14 h 30 – 15 h 00 | Kirsten Von Hagen (Université Justus-Liebig Gießen) : Gautier et le voyage pour la vie moderne

15 h 00 – 15 h 30 | Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste) : Itinéraire de la Bretagne à l’Orient, à la recherche du lecteur flaubertien

15 h 30 – 16 h 00 | Federica Locatelli (Université de la Vallée d’Aoste): « Tu ne t’attends pas à recevoir de moi une relation de mon voyage » : Le Nil de Maxime du Camp

16 h 00 – 16 h 30 | Discussion

16 h 30 – 16 h 45 | Pause café

16 h 50 – 18 h 15 | Séance III

Président de séance : Gilles Bertrand, Université Grenoble-Alpes

16 h 50 – 17 h 20 | Alain Guyot (Université de Lorraine) : Custine et sa ‘poétique des voyages’ : de la théorie à la pratique

17 h 20 – 17 h 50 | Frédéric Tinguely (Université de Genève) : Réflexions sur le pacte viatique

17 h 50 – 18 h 15 | Discussion

Samedi 13 décembre – MEGAMUSEO – Rue Saint Martin de Corleans – Aoste



8 h 30 – 8 h 45 | Salutations initiales



8 h 45 – 10 h 30 | Séance I

Président de séance : Monica Lucioni, Université de la Vallée d’Aoste

8 h 45 – 9 h 40 | Nathalie Vuillemin (Université de Neuchâtel) et Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) : Incendier les lieux communs : quand le récit de voyage savant transforme les espaces parcourus

9 h 40 – 10 h 10 | Sarga Moussa (Université Sorbonne Nouvelle) : L’Introduction du Voyage en Orient de Nerval : un nœud définitionnel

10 h 10 – 10 h 30 | Discussion

10 h 30 – 10 h 45 | Pause café

10 h 45 – 12 h 00 | Séance II

Président de séance : Federica Locatelli, Université de la Vallée d’Aoste

10 h 45 – 11 h 15 | Marie Mossé (Université Paris-Cité) : Epistémologie(s) du récit de voyage : quelques propositions théoriques à partir du cas du voyage d’Islande (long XIXe siècle)

11 h 15 – 11 h 45 | Chiara Nifosi (Université de Lisbonne) : Le récit aviatique : du rêve icarien à la révolution aérienne

11 h 45 – 12 h 00 | Discussion



12 h 00 | Clôture des travaux

Davide Vago (Université Catholique de Milan)

