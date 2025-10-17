Séminaire "Le comparatisme après Marcel Detienne", séance 1 : Anthropologie historique de l’Antiquité gréco-romaine : les défis de l’exigence comparative, par Claude Calame (Paris & en ligne)

Association Antiquité, territoire des écarts

Séminaire « Le comparatisme après Detienne »

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

Séance 1 : Anthropologie historique de l’Antiquité gréco-romaine : les défis de l’exigence comparative

Claude Calame (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

La comparaison est au fondement de l’anthropologie culturelle et sociale, que l’enquête comparative soit conduite dans la dimension historique ou de manière synchronique. À travers ses différentes enquêtes comparatives à plusieurs voix, Marcel Detienne nous invite à une démarche comparative conçue comme une pratique de laboratoire. C’est une pratique – conclut-il – faite d’exercices « qui permettent de comprendre ce qu’il y a d’étrange et de très éloigné dans le plus familier ». De là la double exigence d'une part d’une comparaison différentielle faisant apparaître, par contraste, les spécificités, d’autre part d’une comparaison par-delà les distances aussi bien dans l’espace que dans le temps. Sans doute fondée par définition sur des analogies de surface, sur des « airs de famille », la comparaison ne peut être que relative, contrastive et différentielle. Elle s’emploiera à révéler les caractères propres plus que des ressemblances que l’on risque d’interpréter en termes génétiques de filiation ou en termes réifiant d’universaux. Mais la démarche anthropologique et à plus forte raison l’approche comparatiste seraient vaines sans un retour sur le présent auquel est confronté celle et celui qui l’emprunte. Il est donc nécessaire d’envisager autant les sujets protagonistes de l’enquête comparatiste que les concepts instrumentaux auxquels on doit recourir, et les formes discursives de l’anthropologie, aussi historique et aussi comparative soit-elle.

Date : Mardi 4 novembre, 18h-20h, Université Paris Cité

Lieu : Université Paris Cité, site des Grands Moulins (accès : 10 esplanade P. Vidal-Naquet), bât. C, salle 682 C

La conférence sera diffusée simultanément envisioconférence :

