Vacations en expression écrite et orale (IUT Lyon 3 Jean Moulin, département GACO)

Proposition heures de vacations Expression (Lettres modernes).

L’IUT Jean Moulin Lyon 3 (Département GACO - Gestion Administrative et Commerciale-) propose des heures de vacations (profil enseignant Lettres modernes), pour des heures en expression-communication en première année, pour la période du semestre 2 (janvier à mai 2026).

Le programme inclut un travail de l’expression orale (perfectionnement de l’aisance à l’oral, travail de l’argumentation et des « outils » rhétoriques, familiarisation avec l’exercice d’une soutenance orale), et écrite (exercices réguliers autour de la pratique rédactionnelle, parfois empruntés aux ateliers d’écriture, travail de la langue pour revoir des points de grammaire mal maitrisés, apprentissage de la maitrise de la rédaction d’un mémoire de stage).

Au total, 70 heures sont disponibles : 10h de TD à 30 étudiants, et 20h TD x 3 groupes de 15 étudiants. Rémunération heure TD : 45,81 € brut.

Conditions : pour une personne exerçant dans l’enseignement ou la formation, nécessité d’un contrat de 300 heures annuelles auprès d’un même employeur. Niveau bac +3 minimum.

Les cours ont lieu à l’IUT, 88 rue Pasteur, 69007 LYON (tramway T2 Arrêt Centre Berthelot, ou T1 Arrêt Quai Claude Bernard, ou Métro Guillotière)

Contact : isabelle.morlin@univ-lyon3.fr