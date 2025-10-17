Antoinette Deshoulières. Conférence-concert (Univ. Paris Cité)

Autrice méconnue de la fin du XVIIe siècle, Antoinette Deshoulières a souffert du discrédit qui, dans la constitution du canon littéraire classique, frappe à la fois les œuvres de femmes et la poésie mondaine. Pourtant, aux XVIIe et XVIIIe siècles, on la tient pour une des meilleures poétesses de langue française ; ses œuvres sont largement diffusées, et ses poèmes les plus célèbres, imités. La réédition de ses Poésies par Sophie Tonolo aux éditions Classiques Garnier, et leur inscription au programme de l’agrégation 2026, contribuent à réhabiliter une œuvre remarquable par sa richesse et sa variété.

Une part non négligeable des poèmes publiés par Deshoulières (souvent intitulés « airs », « airs nouveaux » ou « chansons », mais aussi des « stances » et des « madrigaux ») étaient mis en musique à la fin du XVIIe siècle, l’autrice étant extrêmement populaire parmi les musiciens de son temps1. L’organisation d’une conférence-concert autour de Deshoulières vise à éclairer les rapports entre poésie et musique à la fin du XVIIe siècle, et la place occupée par Deshoulières dans la culture musicale mondaine. À cette occasion, nous aurons l'immense plaisir d'écouter plusieurs airs de la poétesse interprétés par l'ensemble I Sospiranti : Esther Labourdette (soprano) et Charles-Édouard Fantin (théorbe) feront ainsi revivre, l’espace d’une soirée, la poésie chantée de cette "Dame qui sur la Seine / [fit] ouir chant, enjoué, sérieux / Tendre, héroïque, et digne d'Uranie2".

Informations pratiques

Mercredi 25 novembre 2025 – 18h

Université Paris Cité – Campus des Grands Moulins (Esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13e),

Salle Pierre Albouy (bâtiment "Grands Moulins", aile C, 6e étage)



Entrée libre

—

[1] Dans son article, Renate Kroll recense une cinquantaine de pièces mises en musique (« La chanson des femmes poètes au XVIIe siècle : une contribution féminine à la poésie chantée », La Chanson française et son histoire, dir. Dietmar Rieger, Tübingen, G. Narr, 1988, p. 27-45.

[2] Du Perrier, "Ballade", dans Antoinette Deshoulières, Poésies, éd. Sophie Tonolo, Paris, Classiques Garnier, 2025, p. 150.