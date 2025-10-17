Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en sciences du langage (français) (Luxembourg)

L'Université du Luxembourg est une université de recherche internationale, résolument multilingue et interdisciplinaire.

Le département en Sciences Humaines au sein de la faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l'Education et des Sciences Sociales est à la recherche d'un universitaire de renom pour rejoindre son équipe en tant que Professeur adjoint / Professeur assistant (en fonction des qualifications ) en sciences du langage (français).

Your role

La personne recrutée participera aux activités de recherche qui s’inscrivent dans les champs aﬀérents aux sciences du langage (notamment linguistique, sémiotique, stylistique, rhétorique).

Elle sera amenée à consolider et à renforcer le programme de recherche dans le domaine de la linguistique appliquée et numérique, orientée vers les humanités numériques (littératie numérique, multimodalité, textométrie).

Domaines d’enseignement

La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des activités d’enseignement en linguistique générale et sciences du langage dans les programmes de 1er, 2e et 3e cycles des études françaises, recouvrant un large éventail de sujets et d’approches dans son oﬀre de cours :

Bachelor en cultures européennes (BCE) – Études françaises : stylistique et pragmatique du texte, grammaire textuelle, analyse du discours, littératie numérique. Encadrement de mémoires de bachelor

Master en enseignement secondaire (ﬁlière langue et littérature françaises) : cours de spécialisation disciplinaire en sciences du langage ou à vocation didactique dans l’enseignement-apprentissage du français, notamment en contexte multilingue ; littératie numérique. Encadrement de mémoires de master

École doctorale : rédaction scientifique, méthodologie de la recherche, encadrement de doctorants

Contact pour tout renseignement concernant le rôle : Prof. Dr. Monique Weis, Responsable du Département de sciences humaines. Email: monique.weis@uni.lu

Your profile

Un doctorat en sciences du langage (7e section du CNU pour les candidats venant de France), de préférence avec une attention portée à la littératie numérique

Une expérience post-doctorale dans la recherche scientiﬁque et dans l’enseignement académique d’au moins trois ans

Un proﬁl de recherche international démontré par des publications évaluées par les pairs (peer reviewed), l’organisation de colloques, séminaires, journées d’études, des interventions scientiﬁques en de nombreux lieux de recherche, l’obtention de fonds pour la recherche

Une aptitude à monter des collaborations entre collègues de disciplines diﬀérentes et avec des institutions culturelles locales

Un esprit d’initiative et une curiosité intellectuelle, une ouverture au multilinguisme et un intérêt pour le pays sont des prérequis essentiels

Exigences linguistiques

L’Université du Luxembourg est située dans un contexte multilingue. La personne choisie à ce poste doit maîtriser la langue française « native/near-native » ainsi que l’anglais. La connaissance de l’allemand sera considéré comme un avantage. L’Université soutient activement le développement des langues au sein de son personnel et oﬀre l'accès à des cours de langues à cette ﬁn.

We offer

Caractère multilingue et international. Institution moderne avec une atmosphère personnelle. Personnel originaire de 90 pays. Membre de « The Guild of European Research-Intensive Universities »

Université moderne et dynamique. Équipement de haute qualité. Des liens étroits avec le monde de l'entreprise et le marché du travail luxembourgeois. Un site urbain unique doté d'une excellente infrastructure

Un partenaire pour la société et l'industrie. Coopération avec les institutions européennes, les entreprises innovantes, le centre ﬁnancier et de nombreux partenaires non académiques tels que les ministères, les autorités locales, les associations, les ONG...

Un environnement de recherche exceptionnel et un personnel de soutien qualiﬁé

De très bonnes opportunités de ﬁnancement externe

Des services visant à promouvoir le bien-être du personnel et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

How to apply

Les candidatures doivent être soumises uniquement en ligne et contenir :

Lettre de motivation adressé au Prof. Dr. Robert Harmsen (Doyen de la faculté)

CV détaillé, y compris les périodes d'absence du travail, y compris les congés pour raisons familiales et les interruptions de carrière

Liste des publications et copies de cinq publications récentes en rapport avec le domaine du poste

Copies des diplômes

Liste et brève description des ﬁnancements de recherche externes obtenus au cours des cinq dernières années

Liste des thèses de doctorat supervisées et des activités d'enseignement au cours des cinq dernières années, y compris les cours dispensés

Déclaration des activités de recherche, d'enseignement et autres activités à l'Université du Luxembourg y inclus des idées de projets de collaboration et un plan pour un cours de 1er cycle

Le nom, les coordonnées et le poste actuel de trois personnes de référence qui peuvent fournir une évaluation de la candidature. Veuillez indiquer leur lien avec vous

Pour garantir une prise en compte complète, nous vous demandons de postuler avant le 30 Novembre 2025. Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte conﬁdentialité.

Informations générales :

Job Reference: UOL07658

Type de contrat: Contrat à durée déterminée de 5 ans (en prétitularisation conditionnelle), avec la perspective d'un poste permanent et d'une promotion au rang de Professeur adjoint en cas d'évaluation positive. Dans le cas d'un excellent candidat plus expérimenté, une nomination directe au niveau de Professeur adjoint avec un contrat permanent peut être envisagée

Horaire de travail : Poste à temps plein (40h/semaine)

Lieu de travail : Campus Belval

Egalité du genre :

L’Université du Luxembourg s’engage en faveur de l’égalité des genres au sein de son personnel académique et vise à éliminer les obstacles au recrutement de professeurs de sexe féminin ainsi qu’à la progression de leur carrière. Dans le cas où deux candidats présenteraient des CV équivalents, l’Université donnera la préférence à la candidature féminine, et ce dans tous les départements au sein desquels l’équilibre des genres n’est pas atteint.