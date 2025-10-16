Academic Assistant for Literary and Cultural Studies (Heidelberg)

Stadt: Heidelberg

Beginn: 2026-02-01

Ende: 2028-01-31

Stellenumfang: 50%

URL: https://adb.zuv.uni-heidelberg.de/info/INFO_FDB$.startup?MODUL=LS&SESSID=0&M1=1&M2=0&M3=0&PRO=38607

Akademische Mitarbeiter*in für Literatur- und Kulturwissenschaft

Am Romanischen Seminar der Universität Heidelberg ist ab 01.02.26 (flexibler Beginn) folgende Stelle (50%) befristet bis zum 31.01.28 (mit ggf. Verlängerungsoption) zu besetzen: Akademische Mitarbeiter/in für Literatur- und Kulturwissenschaft (w/m/d).

Ihre Aufgaben:

• Internationale Forschungstätigkeit; Entwicklung eines Dissertationsprojekts im Bereich der Literatur, des Theaters oder Films (mit Fokus französisch, italienisch oder komparatistisch)

• Selbständige Lehre im Bereich Italienische/italophone oder französische/frankophone Literatur- und Kulturwissenschaft (2 SWS)

Ihr Profil:

Voraussetzungen für die Stelle sind:

• Abgeschlossener Master im Bereich Literatur-/Medien-/Kulturwissenschaft

• Sehr gute Kompetenzen im Italienischen oder Französischen

• Eigeninitiative, Effizienz, soziale Kompetenz, kollektives Engagement

Gewünscht, aber nicht zwingend erforderlich sind darüber hinaus:

• literatur- oder medienästhetisches Profil

• Anknüpfungsmöglichkeiten an Populärkultur-, Aufklärungs-, Theater- oder Mittelmeerforschung

• Kompetenzen in der Literatur-, Kultur- oder Medienpraxis

• Internationale Erfahrungen in Forschung und Lehre bzw. im Studium

Wir bieten:

• Vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung und Vernetzung in einem dynamischen und interdisziplinären Arbeitsumfeld

• Ein stark international ausgerichtetes Romanisches Seminar an einer renommierten und forschungsstarken Universität (siehe u.a. den SFB ‚Heimat(en)‘, die Studiengänge Populärkulturen und Études transculturelles)

Die Vergütung erfolgt nach TV-L.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen Unterlagen in einer Datei (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Lehr- und Publikationsverzeichnis, MA-Arbeit, Abschlusszeugnisse und möglichst eine kurze Projektskizze zur Dissertation (5-10 Seiten)) bis zum 30.11.25 per E-Mail an Debora Oliveri (debora.oliveri@rose.uni-heidelberg.de">debora.oliveri@rose.uni-heidelberg.de) zu Händen von Prof. Daniel Winkler senden. Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Universität Heidelberg steht für Chancengleichheit und Diversität.

Wir bitten qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Informationen zu Stellenausschreibungen und zum Datenschutz finden Sie unter www.uni-heidelberg.de/stellenmarkt

________________________________________

At the Department of Romance Studies at Heidelberg University, the following part-time position (50%) is to be filled from 01.02.2026 (flexible start date), limited until 01.01.2028 (with an extension option): Academic Assistant for Literary and Cultural Studies (f/m/d)

Your tasks:

• International research activity; development of a PhD project in the field of literature, theatre, or film (French, Italian, or Comparative Studies)

• Independent teaching in the area of Italian/Italophone or French/Francophone literary and cultural studies (2 teaching hours per week)

Your profile:

The following qualifications are required:

• Completed Master’s degree in Literary, Media, or Cultural Studies

• Excellent proficiency in Italian or French

• Initiative, efficiency, social competence, and a collaborative mindset

Additionally desirable, but not mandatory, are:

• A profile with a focus on literature or media aesthetics

• Research connections to popular culture, Enlightenment, theatre, or Mediterranean studies

• Skills in literary, cultural, or media practice

• International experience in research and teaching, or during studies

We offer:

• A wide range of opportunities for professional development and networking within a dynamic and interdisciplinary working environment

• A highly international Department of Romance Studies at a renowned, research-intensive university (see, for example, the Collaborative Research Centre “Heimat(en)”, and the Master’s degree programs Populärkulturen and Études transculturelles)

Remuneration is based on TV-L.

We look forward to receiving your application. Please send your documents in a single file (cover letter, CV, list of courses taught and publications, Master’s thesis, degree certificates, and, if possible, a short project outline for the dissertation (5-10 pages)) by 30.11.2025 via email to Debora Oliveri (debora.oliveri@rose.uni-heidelberg.de">debora.oliveri@rose.uni-heidelberg.de), addressed to Prof. Daniel Winkler. We are happy to answer any further questions you may have.

Heidelberg University is committed to equal opportunities and diversity. We expressly encourage qualified women to apply. Severely disabled applicants will be given priority in cases of equal qualification.

For more information on job advertisements and data protection, please visit: www.uni-heidelberg.de/stellenmarkt

—

Beitrag von: Daniel Winkler

Redaktion: Daniel Winkler

https://www.romanistik.de/aktuelles/8589