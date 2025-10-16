Horas hay de recreación... Se divertir au Siècle d’Or - colloque international Université Clermont Auvergne et association CRISOL 16/17

Programme



19 novembre 2025



13h30 Accueil des participants

14h Ouverture institutionnelle : Bénédicte Mathios (directrice du CELIS, UCA) : Présentation du colloque par le comité d’organisation

PREMIÈRE SESSION : Le loisir et sa conceptualisation

Modération : Fernando J. Pancorbo

14h30 Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne) : Reflexión en torno a la ociosidad en la España moderna

14h55 Sandra Contamina (Université Angers) : La colmena, la abeja industriosa y el zángano perezoso: ¿cómo se puede asociar el ocio al motivo tópico de la abeja?

15h20 Émilie Beaux-Vitali (CESR, Tours) : Réflexions autour du Diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva : le divertissement comme détour paradoxal

15h45 Cécile Codet (CIHAM) : “Acordadvos que, entre los loores de la sancta muger, escribe Salomón que non come su pan ociosa” : loisirs et vertus féminines à la Renaissance



Débat — pause



DEUXIÈME SESSION : Le loisir dans les textes normatifs

Modération : Fanny Platelle



16h50 Marcial Rubio Árquez (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara) : Guzmán, “hijo del ocio”: tratados contra el ocio en el cambio de siglo

17h15 Christine Orobitg (Université de La Réunion) : Otium et negotium dans les textes médicaux du Siècle d’Or

17h40 Philippe Rabaté (Université Paris Nanterre) : El ejercicio del cuerpo, entre exigencia aristocrática y nacimiento de una nueva forma de recreación: la obra singular de Cristóbal Méndez (1553)



20 novembre 2025

TROISIÈME SESSION : Du loisir comme distinction

Modération : Fernando Copello

9h30 Mounir Najma (Université de la Polynésie française) : Los Reyes se divierten : de los corrales a las fiestas palaciegas…

9h55 Morgane Kappès-Le Moing (Université Jean Monnet Saint-Étienne) : Les loisirs d’un futur homme d’État : la jeunesse provinciale du septième comte de Lemos

10h20 Julia Roumier (Université Bordeaux Montaigne) : Corps en liesse, compétition physique et affrontements ludiques : les combats fictifs et leur dimension parodique dans la recherche d’un consensus politique par les élites dans la Castille du XVe siècle



Débat – pause



QUATRIÈME SESSION : Divertissements sous d’autres cieux

Modération : Morgane Kappès-Le Moing

11h20 Paula Almeida Mendes (Universidade do Porto) : Perspectives sur les loisirs au Portugal

11h45 Jean-François Lattarico (Université Jean Moulin Lyon 3) : Quand le pape s’amuse. De la Baldassara (Madrid, 1634) à la Comica del cielo (Rome, 1668) : itinéraires d’un divertissement dans la Rome du XVIIe siècle

12h10 Fernando J. Pancorbo (Universität Basel) : Juegos de naipes: ficción y realidad entre los judíos exiliados en la Edad Moderna

Débat — pause méridienne



CINQUIÈME SESSION : Quels loisirs pour qui ?

Modération : Nathalie Dartai-Maranzana

14h15 Noémie Dumont (Université Jean Moulin Lyon 3) : La typologie des loisirs et des joueurs dans l’Espagne du XVIe siècle

14h40 Pedro Córdoba (Sorbonne Université) : ¿También se divierten los negros?

15h05 Fernando Copello (Le Mans Université) : Hacia una cultura de lo inútil entre los niños del Siglo de Oro. Huellas y miradas discretas en el espacio de lo que nos queda



Débat — pause

SIXIÈME SESSION : Loisirs et plaisirs

Modération : Florence Dumora



16h15 François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : Des jeux de langue à la langue des jeux. Détournements ludiques et métaphoriques dans la poésie érotique du Siècle d’or

16h40 Sophie-Bérangère Singlard (Aix-Marseille Université) : Cultiver pour les sens : le jardin comme espace de loisir dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles

17h05 Ángel Luis Castellano Quesada (Universidad de Córdoba) : Literatura, fiesta y jardines en un excurso de la paráfrasis de la Vida de Esopo (1590) de Joaquín Romero de Cepeda

21 novembre 2025



9h-11h Assemblée Générale de l’association CRISOL 16/17



Conférencière plénière

11h30 Rafael Bonilla (Universidad de Córdoba) : “Aretinos” y “Bernias” en la dedicatoria de las Novelas ejemplares

Répondant : Philippe Rabaté

SEPTIÈME SESSION : Représentations littéraires du divertissement (1)

Modération : Cécile Bertin

14h15 Florence Toucheron (Université du Littoral Côte d’Opale) : Jouer dans les Nouvelles exemplaires : aléa, nécessité et identité

14h40 Nathalie Dartai-Maranzana (Université Lumière Lyon 2) : Le divertissement tirsien dans Cigarrales de Toledo et Deleytar aprovechando

15h05 Marie-Eugénie Kaufmant (Université de Caen Normandie) : Lorsque les loisirs équestres a la jineta deviennent une forge poétique : regards croisés sur le traité de jineta de l’humaniste Hernán Ruiz de Villegas et la littérature du Siècle d’or



Débat — pause



HUITIÈME SESSION : Représentations littéraires du divertissement (2)

Modération : Rafaèle Audoubert Moreno



16h00 Florence Dumora (Le Mans Université) : L’écriture du loisir : quand un loisir en cache un autre

16h25 Cécile Bertin (Université de Limoges) : Se divertir, divertir ou faire diversion ? Réflexion autour des dynamiques picaresques au Siècle d’or

16h50 Jorge Chen Sham (Universidad de Costa Rica) : El juego, simulacro y vértigo de la existencia en Aventuras del Bachiller Trapaza: el pícaro confrontado a sus trampas



Clôture du colloque

