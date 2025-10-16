Horas hay de recreación... Se divertir au Siècle d’Or - colloque international Université Clermont Auvergne et association CRISOL 16/17
Programme
19 novembre 2025
13h30 Accueil des participants
14h Ouverture institutionnelle : Bénédicte Mathios (directrice du CELIS, UCA) : Présentation du colloque par le comité d’organisation
PREMIÈRE SESSION : Le loisir et sa conceptualisation
Modération : Fernando J. Pancorbo
14h30 Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne) : Reflexión en torno a la ociosidad en la España moderna
14h55 Sandra Contamina (Université Angers) : La colmena, la abeja industriosa y el zángano perezoso: ¿cómo se puede asociar el ocio al motivo tópico de la abeja?
15h20 Émilie Beaux-Vitali (CESR, Tours) : Réflexions autour du Diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva : le divertissement comme détour paradoxal
15h45 Cécile Codet (CIHAM) : “Acordadvos que, entre los loores de la sancta muger, escribe Salomón que non come su pan ociosa” : loisirs et vertus féminines à la Renaissance
Débat — pause
DEUXIÈME SESSION : Le loisir dans les textes normatifs
Modération : Fanny Platelle
16h50 Marcial Rubio Árquez (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara) : Guzmán, “hijo del ocio”: tratados contra el ocio en el cambio de siglo
17h15 Christine Orobitg (Université de La Réunion) : Otium et negotium dans les textes médicaux du Siècle d’Or
17h40 Philippe Rabaté (Université Paris Nanterre) : El ejercicio del cuerpo, entre exigencia aristocrática y nacimiento de una nueva forma de recreación: la obra singular de Cristóbal Méndez (1553)
20 novembre 2025
TROISIÈME SESSION : Du loisir comme distinction
Modération : Fernando Copello
9h30 Mounir Najma (Université de la Polynésie française) : Los Reyes se divierten : de los corrales a las fiestas palaciegas…
9h55 Morgane Kappès-Le Moing (Université Jean Monnet Saint-Étienne) : Les loisirs d’un futur homme d’État : la jeunesse provinciale du septième comte de Lemos
10h20 Julia Roumier (Université Bordeaux Montaigne) : Corps en liesse, compétition physique et affrontements ludiques : les combats fictifs et leur dimension parodique dans la recherche d’un consensus politique par les élites dans la Castille du XVe siècle
Débat – pause
QUATRIÈME SESSION : Divertissements sous d’autres cieux
Modération : Morgane Kappès-Le Moing
11h20 Paula Almeida Mendes (Universidade do Porto) : Perspectives sur les loisirs au Portugal
11h45 Jean-François Lattarico (Université Jean Moulin Lyon 3) : Quand le pape s’amuse. De la Baldassara (Madrid, 1634) à la Comica del cielo (Rome, 1668) : itinéraires d’un divertissement dans la Rome du XVIIe siècle
12h10 Fernando J. Pancorbo (Universität Basel) : Juegos de naipes: ficción y realidad entre los judíos exiliados en la Edad Moderna
Débat — pause méridienne
CINQUIÈME SESSION : Quels loisirs pour qui ?
Modération : Nathalie Dartai-Maranzana
14h15 Noémie Dumont (Université Jean Moulin Lyon 3) : La typologie des loisirs et des joueurs dans l’Espagne du XVIe siècle
14h40 Pedro Córdoba (Sorbonne Université) : ¿También se divierten los negros?
15h05 Fernando Copello (Le Mans Université) : Hacia una cultura de lo inútil entre los niños del Siglo de Oro. Huellas y miradas discretas en el espacio de lo que nos queda
Débat — pause
SIXIÈME SESSION : Loisirs et plaisirs
Modération : Florence Dumora
16h15 François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : Des jeux de langue à la langue des jeux. Détournements ludiques et métaphoriques dans la poésie érotique du Siècle d’or
16h40 Sophie-Bérangère Singlard (Aix-Marseille Université) : Cultiver pour les sens : le jardin comme espace de loisir dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles
17h05 Ángel Luis Castellano Quesada (Universidad de Córdoba) : Literatura, fiesta y jardines en un excurso de la paráfrasis de la Vida de Esopo (1590) de Joaquín Romero de Cepeda
21 novembre 2025
9h-11h Assemblée Générale de l’association CRISOL 16/17
Conférencière plénière
11h30 Rafael Bonilla (Universidad de Córdoba) : “Aretinos” y “Bernias” en la dedicatoria de las Novelas ejemplares
Répondant : Philippe Rabaté
SEPTIÈME SESSION : Représentations littéraires du divertissement (1)
Modération : Cécile Bertin
14h15 Florence Toucheron (Université du Littoral Côte d’Opale) : Jouer dans les Nouvelles exemplaires : aléa, nécessité et identité
14h40 Nathalie Dartai-Maranzana (Université Lumière Lyon 2) : Le divertissement tirsien dans Cigarrales de Toledo et Deleytar aprovechando
15h05 Marie-Eugénie Kaufmant (Université de Caen Normandie) : Lorsque les loisirs équestres a la jineta deviennent une forge poétique : regards croisés sur le traité de jineta de l’humaniste Hernán Ruiz de Villegas et la littérature du Siècle d’or
Débat — pause
HUITIÈME SESSION : Représentations littéraires du divertissement (2)
Modération : Rafaèle Audoubert Moreno
16h00 Florence Dumora (Le Mans Université) : L’écriture du loisir : quand un loisir en cache un autre
16h25 Cécile Bertin (Université de Limoges) : Se divertir, divertir ou faire diversion ? Réflexion autour des dynamiques picaresques au Siècle d’or
16h50 Jorge Chen Sham (Universidad de Costa Rica) : El juego, simulacro y vértigo de la existencia en Aventuras del Bachiller Trapaza: el pícaro confrontado a sus trampas
Clôture du colloque
Pour suivre la rencontre à distance: Teams
N° réunion : 337 602 761 566 2
Code: pQ9qM3yA