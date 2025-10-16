David Simonin (dir.), Nietzsche et les techniques

Dieu est-il mort à cause de la technique ? La volonté de puissance est-elle synonyme d’arraisonnement technique de la nature et d’exploitation de l’homme par l’homme ? Nietzsche a philosophé à coups de marteau et qualifié sa personne de dynamite ; il voyait l’homme comme un pont vers le surhomme, attendait avec impatience d’emprunter le tunnel du Saint-Gothard nouvellement percé et s’est imaginé « aéronaute de l’esprit ».

Avec une conscience aiguë des potentialités et des dangers de la révolution industrielle, Nietzsche a non seulement pensé la technique, mais il en a aussi incorporé les enjeux à sa philosophie. Rares sont les aspects de son œuvre qui sortent indemnes de cette confrontation directe du philosophe avec son temps – qui est aussi le nôtre –, et que l’on aurait tort de réduire trop rapidement à sa critique de la « civilisation de la machine » ou à sa fascination pour le déchaînement d’une puissance prométhéenne. Cet ouvrage interroge les rapports entre technique, puissance, nature et vie, et permet de situer Nietzsche au milieu de ses machines et d’autres grands philosophes de la technique, tels que Marx ou Heidegger.

Introduction, par David Simonin

Chapitre premier. Nietzsche et la modernité technique, par David Simonin

Première partie - Objets et innovations techniques

Chapitre 2. Dispositifs pour une pensée itinérante, par Pietro Gori

Chapitre 3. "If you cannonade us, we shall dynamite you !" Technique, vie, politique et dynamite, chez Nietzsche, par Yannick Souladié

Chapitre 4. Nietzsche et l'électricité. En quête de l'éclair de la grande santé, par Guillaume Métayer

Chapitre 5. Machine et exploitation chez Nietzsche, par Frédéric Porcher

Chapitre 6. La machine à écrire des poèmes joyeux, par Paolo D'Iorio

Deuxième partie - Techniques et stratégies

Chapitre 7. "Le flair du livre". Stratégies et pratiques de lecture chez Nietzsche, par Maria Cristina Fornari

Chapitre 8. La "vertu" sigétique. Une technique d'exposition, par Marc de Launay

Chapitre 9. Embellir les Alpes ? Nietzsche sur l'art, la nature et le pouvoir de la technique, par Marco Brusotti

Chapitre 10. L'imagerie et les techniques et stratégies picturales dans les œuvres de Nietzsche, par Yunus Tuncel