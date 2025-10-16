Alain Roger, Lisbonne et Pessoa, un arpentage poétique.

Lisbonne et Pessoa, un arpentage poétique, le nouvel ouvrage d’Alain Roger, est une exploration sensible et érudite des liens profonds entre une ville et son poète.

À travers les ruelles vibrantes, les façades pastel et les collines baignées de lumière, Lisbonne devient bien plus qu’un décor : elle est un personnage à part entière, lieu d’inspiration et de métamorphose. Pessoa, figure multiple et insaisissable, y déploie sa poésie sous mille visages — entre rêve, réflexion et identité fragmentée.

Ce livre invite à une véritable géographie poétique, où se rencontrent littérature, théâtre et philosophie, mais aussi les influences croisées du multiculturalisme et du dialogue des continents. En écho à l’Afrique du Sud, à l’Europe et au monde lusophone, Alain Roger tisse un réseau d’images et de voix, célébrant la richesse d’une écriture ouverte, polyphonique et profondément humaine.

Entre essai et promenade intérieure, Lisbonne et Pessoa, un arpentage poétique est une ode à la ville, à la création et à la diversité des mondes qu’elles engendrent.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS p. 7

1. « What the Tourist Should see » p. 11

2. Lisbonne, Durban, Lisbonne p. 15

3. Le nom autre p. 21

4. Quem é essa pessoa ? p. 27

5. Pessoa topographe p. 33

6. Reliefs lisboètes p. 39

7. Un desassossego pombalino p. 45

8. Géopoétique de l'hétéronymie p. 51

9. Présence d'Ulysse à Lisbonne p. 57

10. Adresses de Pessoa p. 61

11. Le ceci chasse le cela p. 69

12. Oser savoir ! p. 75

13. Espacements de la sensation p. 81

14. Un détour par l'Ouvert p. 85

15. Le verbe en ses quartiers p. 89

16. Et partout, Pessoa p. 95

17. L'homme qui marche p. 101

18. Les hétéronymes face au Tage p. 105

19. Méandres p. 111

20. Calçadas I p. 115

21. Calçadas II p. 121

22. Dernières demeures p. 125

BIBLIOGRAPHIE p. 129

TABLE DES ILLUSTRATIONS p. 131

