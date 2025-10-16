Jules Lermina, La Poire d'angoisse

Un roman policier novateur de 1874, oublié par l'histoire du roman policier !

Ou, l'apparition pour la première fois d'un personnage de journaliste-détective...

Nous sommes en 1874. Emile Gaboriau est mort il y a un an. Depuis 1873 et les débuts de sa carrière de feuilletoniste, sous le nom de William Cobb, Jules Lermina (1839-1915) a publié plusieurs romans criminels et policiers : Madame Sept-Quatre (où reparaît le détective Maurice Parent, alias Maurice Servant), Les Mystères de New York, La Succession Tricoche et Cacolet. Et, fin 1874, voici La Poire d’angoisse, dans le journal La France, dirigé par le fameux Emile de Girardin.

Parmi les personnages principaux, apparaît pour la première fois un nouvel acteur du récit policier en formation, un journaliste-enquêteur nommé Charles Desmare. Il travaille pour le journal L’Argus. On vient d’apprendre qu’il s’est commis un crime mystérieux, « à l’entrée de la forêt de Saint-Germain, entre la porte de Poissy et la porte d’Achères », dont la victime est un fermier retraité, Pierre Berserot. Le reporter se met à en rédiger un compte rendu attrayant. Il va aux renseignements et, voyant que la police piétine, fait fausse route et se désintéresse plus ou moins de l’affaire, se pique au jeu de la résoudre. Le voici lancé dans une formidable traque où il doit affronter un adversaire redoutable, tant par ses facultés de raisonnement que par son courage physique, afin de remonter jusqu’à la solution enfouie dans un passé oublié…

L'ouvrage est enrichi des gravures de l'édition illustrée de 1890 et d'un article de Jules Claretie qui, en 1872, salue l'apparition de ce nouveau genre qu'il nomme, pour la toute première fois là aussi, le "roman policier".

La Poire d'angoisse, parfait roman policier inconnu d'excellente facture, est complété d'un dossier retraçant l'apparition du personnage du journaliste-enquêteur, appelé à connaître une fortune considérable par la suite, notamment incarné par Joseph Rouletabille sous la plume de Gaston Leroux en 1907-1908.