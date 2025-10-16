Yoann Malinge

L’Action dans la philosophie de Jean-Paul Sartre. La liberté en situation

Paris, Classiques Garnier, coll. « Philosophies contemporaines », n° 32, 2025.

Jean-Paul Sartre développe une philosophie de l’action dans laquelle l’existence humaine et le monde sont liés. Exister, c’est agir. Cependant, l’action peut se heurter à des obstacles et à une aliénation intériorisée. Cette philosophie révèle comment notre existence s’inscrit et prend sens dans le monde.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406181972 - au prix de 85 euros