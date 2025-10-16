Essai
Nouvelle parution
Yoann Malinge, L’Action dans la philosophie de Jean-Paul Sartre. La liberté en situation

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Philosophies contemporaines", 2025
  • EAN : 9782406181965
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18198-9
  • 373 pages
  • Prix : 29
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Jean-Paul Sartre développe une philosophie de l’action dans laquelle l’existence humaine et le monde sont liés. Exister, c’est agir. Cependant, l’action peut se heurter à des obstacles et à une aliénation intériorisée. Cette philosophie révèle comment notre existence s’inscrit et prend sens dans le monde.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406181972 - au prix de 85 euros