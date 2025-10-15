Édouard Glissant : poétique du monde et imaginaire des langues (Mairie du Lamentin, Martinique)

Quatrième conférence du Cycle « Édouard Glissant, de Lézarde en Cohée. Itinéraires d'une pensée-monde et du Lamentin-rhizome »

Cycle de conférences de Loïc Céry, avril à décembre 2025

Pour la 4e conférence du cycle, ce sont les questions centrales de la poétique et des langues qui seront abordées, au regard de l'importance qu'elles induisent dans la pensée et dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Si l'écrivain se définissait avant tout comme poète et concevait son œuvre selon les ramifications d'une vaste « poétique », c'est que l'expression du poème dit en lui une parole irremplaçable, qui imprègne tous les genres littéraires qu'il pratiqua. Ce travail poétique induit par ailleurs une conception spécifique des langues, de leurs dynamiques propres et de leur mise en relation, dans l'idéal agissant d'un imaginaire multilingue. Mais comme à l'accoutumée chez Glissant, c'est en écoutant les harmoniques de la parole qu'on est à même de découvrir ce qui l'innerve en profondeur - et qui conduit en l'occurrence à envisager une défition autant qu'une ampleur de la pensée elle-même sous le registre d'une poétique, et l'éloge du multilinguisme comme résultant d'un bilinguisme originel où, par-delà la diglossie, ses carcans et ses impasses, se déploie le génie puissant de la langue créole. Se pourrait-il que cette définition de la pensée en poétique intégrale et ce soubassement bilingue d'un imaginaire multiple des langues aient partie liée dans la vision glissantienne du monde ? C'est ce qu'on tentera de pister à la fois dans l'univers notionnel du philosophe et dans le monde de représentation de l'écrivain.

Conférence donnée à la Mairie du Lamentin (Martinique) et retransmise en direct sur la page Facebook de la Mairie du Lamentin.

Samedi 25 octobre 2025, 10h (Lamentin), 16h (Paris).