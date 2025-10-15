Giorgia Testa, Entre marges et images. Trajectoires mallarméennes dans la critique littéraire de Sartre et Derrida

Cet ouvrage se propose d'étudier la façon dont le modèle de l'œuvre de Mallarmé a structuré et orienté la critique littéraire de Jean-Paul Sartre et de Jacques Derrida. Si les deux philosophes ont consacré des études ponctuelles au poète symboliste, l'importance de Mallarmé et de sa révolution poétique et métaphysique ne saurait se limiter à ces essais. Après la contextualisation de la pensée esthétique de Sartre et de Derrida dans une théorie plus large de l'être, la relecture des œuvres de critique littéraire permettra d’envisager la poésie mallarméenne comme un intertexte archétypal, capable d’influencer les méthodes de l’existentialisme et de la déconstruction.