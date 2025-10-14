[Version française]

Liverpool University Press a le plaisir de vous présenter Oxford University Voltaire (OV), une nouvelle édition numérique scientifique créée par la Voltaire Foundation.

Oxford University Voltaire vise à atteindre le même statut faisant autorité que les meilleures éditions parues sous forme imprimée. Elle propose une version numérique des Œuvres complètes de Voltaire en 205 volumes (Oxford, Voltaire Foundation, 1967–2022). OV sera en outre enrichie par l’ajout de la vaste correspondance de Voltaire au début 2026, ainsi que par ses annotations marginales à l’été 2026.

Oxford University Voltaire est hébergée sur une nouvelle plateforme spécialement conçue, dotée d’outils qui vont améliorer considérablement l’expérience utilisateur, notamment grâce à des fonctions avancées de recherche, de filtrage, de navigation et d’exploration. Comme ressource en évolution pouvant être mise à jour, cette initiative signale une révolution dans la conception et l’utilisation des éditions numériques.

La plateforme sera officiellement lancée en janvier 2026, mais nous sommes heureux de pouvoir offrir aux bibliothèques un accès gratuit à partir de septembre 2025 à titre d’essai.

En savoir plus…

Explorer la plateforme…

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ellen Appleton (ellen.appleton@liverpool.ac.uk).

—

[English]

Liverpool University Press is delighted to present Oxford University Voltaire (OV), a new digital scholarly edition from the Voltaire Foundation.

Oxford University Voltaire is designed to have the same authoritative status as the very best print editions. It recreates in digital format the 205-volume Complete Works of Voltaire / Œuvres complètes de Voltaire (Oxford, Voltaire Foundation, 1967–2022). OV will be further enhanced by the addition of Voltaire’s vast correspondence at the beginning of 2026, and marginalia in summer 2026.

Oxford University Voltaire is launching on a new purpose-built platform, with advanced scholarly apparatus which will greatly enhance user experience, including advanced search, filter, browse and navigation functionality. As an updatable and enrichable resource, this initiative marks a revolution in how we design and use digital editions.

The platform will be officially launching in January 2026, but we are pleased to be able to offer libraries early access to a free trial of the platform from September 2025.

Find out more…

Explore the platform…

For more information, please contact Ellen Appleton (ellen.appleton@liverpool.ac.uk).