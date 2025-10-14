Programmes en études françaises (MA et PhD) à l'Université Western

Le Département d’études françaises de l’Université Western (London, Canada) accepte maintenant les demandes d’admission pour l’année académique 2026-2027 pour ses programmes de maîtrise et de doctorat.

Le département offre un environnement d’études dynamique et stimulant où les étudiant.e.s peuvent développer leurs intérêts pour la culture d’expression française et profiter d’une formation en recherches de fine pointe.

À travers nos programmes, nous proposons :

La possibilité d’étudier avec des professeurs de renommée internationale spécialisés dans divers domaines littéraires et linguistiques.

Les étudiant.e.s peuvent participer à des projets de recherche dirigés par les professeurs qui leur permettent d’acquérir une excellente formation à travers des assistanats de recherche, des projets collaboratifs multi-universitaires et pluridisciplinaires.

Financement offert pour les étudiants canadiens et internationaux admissibles : financement annuel minimal de 18 000$ pour notre programme de doctorat de 4 ans et programme de maîtrise d’un an. Des bourses de voyage et de recherches sont également disponibles pour les étudiant.e.s inscrit.e.s.

Possibilité d’acquérir de l’expérience en enseignement grâce à un poste d’assistant au Département d’études françaises.

Formation pédagogique offerte par le département en collaboration avec le Centre for Teaching and Learning.

Le département organise des conférences, des journées d’études, des événements culturels permettant aux étudiants de faire du réseautage et de se familiariser avec le monde de la recherche.

Date limite pour faire une demande: 1er février 2026

Portail : https://www.uwo.ca/french/graduate/admission/index.html

Sessions d’information (avec Prof. Nassichuk, Directeur des études supérieures) :

1er décembre 2025 à 13h Heure de l’Est (Toronto)

12 janvier 2026 à 14h Heure de l’Est (Toronto)

Lien Zoom : https://westernuniversity.zoom.us/j/95161350881

Champs d’intérêts de recherche des professeurs :

https://www.uwo.ca/french/research/projects.html

https://www.uwo.ca/french/people/faculty/index.html.

Liste des thèses et mémoires des étudiant ayant fini nos programmes :

https://www.uwo.ca/french/graduate/thesis/index.html

Information concernant l’aide financière offerte par notre institution :

http://www.uwo.ca/french/graduate/finances/index.html.

Directeur des cycles supérieurs : Prof. John Nassichuk (jnassich@uwo.ca)

Assistante aux programmes : frgrpr@uwo.ca