Dans un article publié dans Libération fin 2023, Johanna Luyssen revenait sur un événement tragique presque toujours raconté du point de vue du meurtier : comment, le 16 novembre 1980, un philosophe renommé, avait assassiné son épouse dans les locaux mêmes de l’ENS Ulm. Il s’agissait pour la journaliste de rappeler le nom de cette femme, Hélène Rytmann, comme son parcours exceptionnel, et de dire hautement que ce meurtre serait aujourd’hui qualifié de "féminicide". La journaliste a poursuivi son enquête dans Les Fragments d’Hélène, qui paraît ces jours-ci chez Julliard. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

D'Hélène Rytman, il était aussi un peu question dans le numéro de la revue Études de lettres conscaré à "1980. L'an zéro du monde contemporain ?", à l'initiative de J. Meizoz et G. Philippe.