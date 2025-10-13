Salammbô de Pierre Marodon a 100 ans

Le destin visuel d’un roman épique

Journée d’étude 15 octobre 2025

Centre national du cinéma, 291 boulevard Raspail (Paris)

Projection du film et manifestation scientifique organisée par Béatrice de Pastre (CNC) et Gisèle Séginger (université Gustave Eiffel) à l’occasion du centenaire de la présentation du film de Pierre Marodon à l’Opéra le 15 octobre 1925.

Programme

9h30: Accueil

9h45 à 10h00

Ouverture par Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine du CNC

10h00 à 10h45

Salammbô en images

Présentation par Gisèle Séginger, professeure à l’Université Gustave Eiffel – CFR / UFR – Lettres, Arts, Création et Technologies

11h00 à 11h45

Le Salammbô qui fit scandale

Analyse par Dominique Moustacchi, chargée de projets éditoriaux à la Direction du patrimoine du CNC

11h45 à 12h30

Vendre Salammbô : une révolution dans le cinéma français

Intervention de Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine du CNC

12h30 à 13h00

Échanges et clôture de la matinée

13h00 à 14h30



14h30 à 15h15

Du kitsch et du camp : le péplum franco-italien Salammbô (1960)

intervention de Paola Palma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Caen Normandie – HisTeMé UR 7455

15h15 à 16h00

Filmer Salammbô, autour de deux making-off – Défis technologiques 1924- 1959

Analyse de Sandrine Joublin, responsable des collections GP Archives

16h15 à 17h45

Projection de Salammbô de Pierre Marodon (1925)

17h45

Échanges et clôture de la journée.