Salammbô de Pierre Marodon a 100 ans. Le destin visuel d’un roman épique
Le destin visuel d’un roman épique
Journée d’étude 15 octobre 2025
Centre national du cinéma, 291 boulevard Raspail (Paris)
Projection du film et manifestation scientifique organisée par Béatrice de Pastre (CNC) et Gisèle Séginger (université Gustave Eiffel) à l’occasion du centenaire de la présentation du film de Pierre Marodon à l’Opéra le 15 octobre 1925.
Programme
9h30: Accueil
9h45 à 10h00
Ouverture par Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine du CNC
10h00 à 10h45
Salammbô en images
Présentation par Gisèle Séginger, professeure à l’Université Gustave Eiffel – CFR / UFR – Lettres, Arts, Création et Technologies
11h00 à 11h45
Le Salammbô qui fit scandale
Analyse par Dominique Moustacchi, chargée de projets éditoriaux à la Direction du patrimoine du CNC
11h45 à 12h30
Vendre Salammbô : une révolution dans le cinéma français
Intervention de Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine du CNC
12h30 à 13h00
Échanges et clôture de la matinée
13h00 à 14h30
14h30 à 15h15
Du kitsch et du camp : le péplum franco-italien Salammbô (1960)
intervention de Paola Palma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Caen Normandie – HisTeMé UR 7455
15h15 à 16h00
Filmer Salammbô, autour de deux making-off – Défis technologiques 1924- 1959
Analyse de Sandrine Joublin, responsable des collections GP Archives
16h15 à 17h45
Projection de Salammbô de Pierre Marodon (1925)
17h45
Échanges et clôture de la journée.