"Une affaire de définition : portraits et biographies", par Jean-Michel Delacomptée (séminaire "L'écriture de la pensée", B. Clément & F. Noudelmann, Sorbonne & en ligne)

Le séminaire "L'écriture de la pensée" (Bruno Clément et François Noudelamnn) recevra

le vendredi 17 octobre 2025

de 15h à 17h

Jean-Michel DELACOMPTEE

Comme toutes les autres séances du séminaire, celle-ci sera hybride:

- si vous souhaitez nous rejoindre physiquement, la salle est celle qui nous accueille habituellement: Sorbonne, Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage (entrée par le 14 rue Cujas ou le 17 rue de la Sorbonne). Attention, si c'est votre choix, vous devrez présenter à l'entrée l'invitation (à demander à bpe.clement@gmail.com).

- si vous vous trouvez loin, ou seulement empêchée, vous pouvez malgré tout vous joindre à nous en activant ce lien Zoom: https://nyu.zoom.us/j/92229322244

Jean-Michel Delacomptée: "Une affaire de définition : portraits et biographies"





"Mon approche ne se veut pas le produit d’un travail de recherche, mais d’une pratique personnelle d’écriture de ce que j’appelle des portraits.

Il ne faut donc pas s’attendre à de longs développements théoriques, mais à un certain nombre de remarques chargées de montrer en quoi le portrait se distingue fondamentalement de la biographie.

Je conçois l’exposé sous la forme non seulement de propositions à débattre, mais aussi d’extraits de certains de mes portraits que je compte lire en illustration de mon propos."

Jean-Michel Delacomptée :

Ministère des affaires étrangères : Laos (1973-1975), Japon, Jérusalem, Paris (1979-1998)

Université Bordeaux (2000-2002), Université Paris 8 (2002-2014)

Portraits :

Madame la Cour la Mort, Gallimard, coll. « L’un et l’autre »,1993.

Et qu’un seul soit l’ami, La Boétie, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 1995.

Racine en majesté, Flammarion, 1999.

Le roi miniature, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2000.

Je ne serai peintre que pour elle, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2003.

Ambroise Paré, la main savante, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2007.

Langue morte, Bossuet, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2009.

La grandeur, Saint-Simon, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.

Écrire pour quelqu’un, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2014.

La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont, 2019

La Fontaine, portrait d’un pommier en fleur, Le Cherche-Midi, 2022

Grandeur de l’esprit français, dix portraits d’Ambroise Paré à Saint-Simon, Le Cherche-Midi ,2025

Essais

La Mère et le courtisan, La Princesse de Clèves, PUF, 1991.

Petit éloge des amoureux du silence, Gallimard, coll. « Petits éloges », 2011.

Passions, La Princesse de Clèves, Arléa, 2011. Poche, 2012.

Adieu Montaigne, Fayard, 2015. Livre de poche, 2017.

Lettre de consolation à un ami écrivain, Robert Laffont, 2016.

Notre langue française, Fayard, 2018, grand prix Hervé Deluen de l’Académie française

Les hommes et les femmes, notes sur l’esprit du temps, Fayard, 2021

La jalousie au prisme de la littérature, revue Littérature, juin 2024

Romans :

Jalousies, Calmann-Lévy, 2004.

La vie de bureau, Calmann-Lévy, 2006.

Le Sacrifice des dames, Robert Laffont, 2017

Cabale à la Cour (roman-théâtre), Robert Laffont, 2020

Fermez le ban, Robert Laffont, 2023

Préfaces & éditions

Chronique de la Fronde, Mémoires de Mme de Motteville, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 2003 (édition et présentation). Poche 2004.

Préface du Discours de la momie et de la licorne d’Ambroise Paré, Gallimard, coll. « Le promeneur », 2011

Introduction et commentaire de La lettre de Montaigne à son père sur la mort d’Étienne de La Boétie, Gallimard, coll. « Le promeneur », 2012.



