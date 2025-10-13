Catherine Croizy-Naquet, Dominique Demartini et Michelle Szkilnik (dir.), Comment finir ?

Nombre d’oeuvres médiévales nous sont parvenues inachevées, rognées, mangées par le temps, laissant le lecteur sur sa faim. Au-delà des raisons accidentelles, – mort de l’auteur, lacune de la tradition manuscrite – difficilement mesurables, ces oeuvres inachevées invitent à questionner la pertinence même de la notion d’achèvement pour le texte médiéval. Comment pense-t-on, au Moyen-Âge, la fin d’une oeuvre ? Cette dernière doit-t-elle nécessairement aboutir à une forme close qui seule achèverait de lui donner un sens ? Est-ce l’achèvement, le fait de mener le texte à chief, de lui donner par-là une forme de couronnement, qui fait l’oeuvre ?

La question de l’achèvement du texte soulève celle de l’achèvement du sens, de sa révélation ; comme celle de l’instance, auteur, copiste, continuateur, interprète, à qui revient cette entreprise. Partant de la fin de l’oeuvre, ce volume offre également une entrée dans la poétique singulière du texte médiéval et de ses fins.