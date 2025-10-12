Patrick Bray, Oser le mauvais goût. Le pari de Stendhal

« La vérité. L’âpre vérité. »

« Le mauvais goût mène au crime. »

Lire Stendhal en tenant compte de sa politique du goût, c’est le redécouvrir en percevant comment son écriture rompt avec les goûts simulés du consensus de son temps, et du nôtre. Serait-ce un crime de mauvais goût de le relire ? Ce livre s’adresse non seulement aux Happy Few, mais aussi aux nombreux malheureux de notre ère sans goût. Oser le mauvais goût, c’est éviter d’être privé de tout goût…

Patrick Bray est Professeur de littérature française et directeur du Centre for French and Francophone Research à l’Université de Londres (UCL). Il a notamment publié The Novel Map: Space and Subjectivity in Nineteenth-Century French Fiction (2013), The Price of Literature: The Theoretical Turn in the French Novel (2019), et Retours proustiens : Qu’est-ce qu’un événement littéraire ? (Paris, Kimé, 2022).