Kateb Yacine, l’écrivain universel et la pérennité d’une oeuvre intemporelle (Université 8 mai 1945 Guelma, Algérie)

Ecrivain tenace, inspirant et inspiré, Kateb Yacineressaisit encore et toujours son lectorat parce qu’étant le penseur de la cause juste, de tous les temps. De surcroit, il incarne la pensée criarde, d’un autre tempsà reconnaitre, celui qui n’est jamais réconcilié. Les réminiscences douloureuses d’un passé à défaut qu’il ne soit surtout pas simple : la reconquête d’un passé de mémoire, d’histoire et de passion humaine, qui reste à revivifier dans le défi de l’oubli, dans la pure conscience de l’écrivain(R. Mimouni : 1996).L’écrivain de la rupture, Kateb intervient sur une autre poétique d’écriture, celle de la rupture qui l’inscrit comme écrivain –penseur dans l’ordre singulier de la littérature contemporaine où il est posée la question fondamentale dans son rapport toujours tragique avec le réel(C. BONN : 1989).

En voltige dans le cours de l’écriture romanesque ; l’écrivain a redéfini la trajectoire de la trame narrative pour raconter le monde dans l’étendue de son malaise. Seul, la mémoire et l’affirmation de soi, s’exprimant aussi bien dans la douleur que dansce bonheur fugace incarné par ses personnages dont Nedjma s’affirme comme une passion jamais achevée.Kateb incarne le chantre des opprimés en tout temps et celui qui caractérise l’auteur algérien universel, toujours renaissant de ses cendres. On le retrouve à chaque fois que l’homme est confronté à la démence et à l’opprobre, c’est celui qui offre une ile de sérénité au milieu d’un océan d’adversité et de douleur. Les écrits de Kateb transcendent le temps et ne sont jamais cernés et parfois même incernables.

Ce sont des étapes également qui jalonnent l’histoire du pays. Kateb portait en lui les stigmates des évènements du 8 mai 1945 où il a été emprisonné pendant trois jours pour avoir manifesté afin que le peuple s’émancipe enfin du joug colonial. Kateb écrit pour sublimer le quotidien atone et sans envergure des opprimés et ceux qui souffrent en silence. Pour Kateb, l’écrivain est un astre ardent qui illumine les nuées et dissipe l’obscurité de la nuit.L’écrivain disait en 1966 que « si on voulait faire bouger le théâtre, il faudrait être léger ». C’est ainsi qu’on constate dans ses œuvres emblématiques dont Nedjma, le Cercle des représailles ainsi que le Polygone étoilé, une apparente légèreté faussement induite, qui porte en elle un insondable trésor de sens et de références de tout genre. Ce sont des œuvres qui transcendent l’humain qui est en chacun de nous afin de marteler, comme aime à le dire Kateb, l’envie de s’émanciper des garde-fous et autres limites qu’impose la pensée sclérosée et rigide.

L’œuvre de Kateb Yacine demeure, grâce à sa férocité et sa violence, un cri strident dans une littérature devenue de plus en plus « rebelle » par ses trajectoires thématiques qui soulèvement des questions ontologiques majeures comme la quête de liberté, de paix, de dignité humaine et d’affirmation de sa propre identité ; ce qui fait de luil’un des plus grands écrivains de langue française (B. Stora et A. Ellyas : 1999). Ceci étant, Kateb fait appel à son génie créateur afin de modeler à sa guise, des personnages si particuliers qu’ils semblent insaisissables. Ces personnages demeurent une pensée et une réflexion sur la condition humaine. Plus qu’une entité et un segment d’une structure monumentale, ils recèlent en eux une visée d’apparat satirique mais aussi et surtout symbolique et universelle. Une universalité qui demeure une constante immuable jusqu’à nos jours.

Ce colloque s’inscrit effectivement, dans la perspective de la place de l’œuvre de Kateb Yacine, dans le contexte littéraire contemporain, en tant que champ d’étude qui interpelle toute réflexion sur l’engagement, l’innovation et la pérennité d’une œuvre qui demeure jusqu’à nos jours incomparable et immuable. Pour les littéraires, c’est un appel à une analyse du discours katébien et de son œuvre universelle et intemporelle. Les didacticiens y trouveront aussi un champ d’investigations qui va des spécificités de l’apprentissage à partir des textes de Kateb Yacine en classe de langue, à l’impact socioculturel et dialogique qu’engendre ce genre d’enseignement.

Le programme du colloque se déclinera selon six axes :

1. Spécificités et originalité de l’œuvre katébienne.

2. L’engagement et ses aspects multiformes chez Kateb Yacine.

3. Kateb Yacine en tant qu’écrivain universel.

4. Fonctionnements discursifs et complexité dans Nedjma.

5. Théâtralité et contestation sociale chez Kateb Yacine.

6. Le texte katébien et son enseignement en classe de FLE.

Président d’honneur du colloque : Pr. Debabeche Mahmoud (Recteur de l’université 8 mai1945 Guelma)

Invité d’honneur : Doyen de la Faculté des lettres et langues. Pr Elaggoune Abdelhak

Coordinateur du colloque : Dr. Moncef Maizi (Université 8 mai 1945 Guelma).

Comité scientifique Président Pr. Noureddine Bahloul (Université 8 mai 1945 Guelma)

Membres :

Dr. Badreddine Loucif (Université de Khenchla), Pr. Samira Boubakour (Université de Batna 2), Dr. Benzeroual Tarek (Université de Batna 2), Pr. Lamia Mecheri (Université Badji Mokhtar Annaba), Pr. Guettafi Sihem (Université de Biskra), Dr. Ghemri Khadidja (Université de Biskra), Dr. Mervette Guerroui (Université 8 mai 1945 Guelma), Dr. Lamia Karrah (Université d’Alger 2), Dr. Kamel Sayad (Université 8 mai 1945 Guelma), Pr. Sabrina Aissaoui (Université 8 mai 1945 Guelma), Pr. Amirakhadouja Amrani (Université 8 mai 1945 Guelma), Dr. Razikaben Tayeb (Université 8 mai 1945 Guelma), Dr. Sabrina Tlamsani ( Université 8 mai 1945 Guelma), Pr. Azzeddine Ameur (Université de Msila).

Comité d’organisation :

Président du comité d’organisation : M. Samir Ouartsi (Université 8 mai 1945 Guelma)

Membres :

M. Samir Ouartsi (Université 8 mai 1945 Guelma), M. Abu issa Sami (Université 8 mai 1945 Guelma), M. Lamine Nacer Cherif (Université 8 mai 1945 Guelma), Dr. Hamamdia Samir (Université 8 mai 1945 Guelma), Ait Kaci Amer (Université 8 mai 1945 Guelma).

Modalités de soumission :

Frais de participation : Enseignants chercheurs : 5000 dinars, Doctorants : 2000 dinars. Les frais couvriront la pause-café, la pause-déjeuner, l’hébergement, les repas et les attestations de participation.

Calendrier : La langue du colloque est le français. Le résumé des propositions de communication (300 mots) doit être envoyé, accompagné d’une brève notice bio- bibliographique auplustardle 08 février 2026 à l’adresse suivante : maizi.moncef@univ-guelma.dz

Notifications d’acceptation le 26février 2026.

Bibliographie non exhaustive :

